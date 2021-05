La Zona Bianca in Molise riaccende i Fuochi di S. Antonio a Toro

Grazie all’Ordinanza del Ministro della Salute, che colloca il Molise in Zona Bianca dal 31 maggio 2021, è stato possibile avviare l’iter autorizzativo per la riproposizione della nostra tradizione dei Fuochi a Sant’Antonio, che ha visto uno stop nel 2020. Sicuramente è necessario prevedere diverse limitazioni per lo svolgimento dei fuochi, soprattutto nel rispetto del contrasto al contagio da covid-19, oltre che per la sicurezza in merito alla prevenzione degli incendi, che troverete nella corretta adozione dell’iter autorizzativo. Riprendere a far vivere le nostre tradizioni è un avvenimento di straordinaria importanza, pertanto è necessario che tutti noi sappiamo farlo con la consapevolezza e col rispetto di tutto il lavoro e i sacrifici che la nostra comunità ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. Buoni fuochi a tutti – scrive il sindaco di Toro, Roberto Quercio – nel rispetto delle normative vigenti e soprattutto di se stessi e del prossimo. Forza Toro! Viva i fuochi a Sant’Antonio!