La zona artigianale con «evidenti carenze infrastrutturali», presentata la mozione

Una mozione di carattere urgente è quella presentata dal gruppo LiberaTermoli con Paradisi e Marinucci congiuntamente al consigliere di minoranza pentastellato Nick Di Michele che ha come oggetto il quartiere Casa la Croce-Zona artigianale. «Detta zona, che si estende fino al confine con la ex statale 16, oggi via Corsica, si è trasformata, da agricola quale era, in area a destinazione prevalentemente commerciale, dove peraltro si sono trasferiti la gran parte di quegli esercizi una volta insistenti nella parte ottocentesca e nel quartiere Sant’Alfonso. L’area di cui al punto 1, però, presenta evidenti carenze infrastrutturali in primis raccolta acque, marciapiedi, pubblica illuminazione, manto stradale. Dette lacune si palesano massimamente in via del Pesco, in via del Melograno e in via Dei Lecci. Sulle citate arterie insistono e su entrambi i lati della carreggiata, svariate ed oltremodo frequentate attività, quali ad esempio la piscina “Fabbrica del nuoto”, la palestra “Flyzone”, la ditta “Carrino”, la ditta “Neulift”, ed altre ancora; queste strade sono perennemente al buio, pur presenti pali illuminanti inspiegabilmente inattivi, con grave rischio per i numerosi utenti delle attività ivi presenti. La vicina via dei Lecci, anch’essa interessata per tutta la sua estensione da numerose attività produttive, manca di pubblica illuminazione, di marciapiedi e di opere a delimitazione della sede stradale. In particolare all’altezza dell’intersezione con via dei Roveri, si rileva un improvviso restringimento di carreggiata, privo di qualsiasi installazione segnaletica, salvo che non si vogliano considerare come tali alcuni tondini di ferro piantati al suolo, collegati tra loro da nastro colorato. Risulta per giunta incoerente con le circostanze evidenziate, che altre sedi viarie, molto meno edificate e situate a brevissima distanza, ad esempio via del Pero, risultano perfettamente illuminate ed urbanizzate. Per tutto quanto esposto e premesso, i consiglieri comunali, con il presente atto impegnano sindaco e giunta a predisporre, con la massima sollecitudine, i necessari interventi al fine di rendere funzionanti i corpi illuminati, a ripristinare l’integrità del manto stradale ove necessario ed apporre la necessaria segnaletica orizzontale e verticale per conferire i migliori standard di sicurezza alle persone che, a piedi o in auto, percorrono le arterie di cui alla presente».