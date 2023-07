La XVII Edizione della Scuola Estiva di Alta formazione Filosofica a Castel di Sangro

Torna al suo appuntamento di luglio la Scuola Estiva che si ripropone anche per questa edizione 2023 come occasione per confronti e per approfondimenti che si esplicitano con interviste, presentazione di saggi, lectio e riflessioni per una visione rivolta a “nuovi approdi” culturali e umani ponendo attenzione alla necessità di riscoprire e di riaffermare nel contemporaneo i principi che fanno a capo a un “rinnovato umanesimo”.

La Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica, che si avvale dell’Egida dell’Istituto Italiano Studi Filosofici in collaborazione con La tela del Mediterraneo, l’Associazione Eleonora Pimentel, il Comune di Castel di Sangro, la Fondazione Lamberto Puggelli, anche in questa Diciassettesima Edizione si riafferma nella continuità di proposte culturali ad ampio raggio coinvolgendo Campania, Abruzzo e Molise oltre a studiosi provenienti da altre regioni d’Italia. Saperi nel pensiero critico- culturale del’ 900 con radici nella Filosofia, nella Scienza, nell’Interpretazione dell’Umanesimo, è il tema proposto che vedrà la partecipazione della filosofa e saggista Esther Basile con Angela Caruso, Maria Antonietta Selvaggio, Angela Schiavone, Maria Stella Rossi, Maria Rosaria Rubulotta, Antonella Garofalo, Maria Teresa Caporaso, Luisa Festa, Carolina Pulsoni, Rita Felerico, Carmela Maietta, Gioconda Marinelli, Carmen Dinota ( 13 /16 luglio, Museo Aufidenate- Museo Patini- Dimora Del Prete).

I saluti del Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, inaugurano l’apertura della Scuola Estiva che, diretta da Esther Basile, delegata dell’Istituto e tutor, anche quest’anno propone un programma articolato e interessante che si attesta quale riflessione sui Saperi coniugati alle riflessioni e ai discorsi filosofici, letterari, fotografici, musicali. L’inizio è programmato per le 17.30 di giovedì 13 luglio nel Museo Aufidenate, sito storico con riconosciute peculiarità architettoniche e artistiche nel quale si svolgono la gran parte degli incontri, quindi la Scuola di Formazione Filosofica prosegue la sua attività nel Museo Teofilo Patini, che espone le opere più significative del grande maestro castellano, e si conclude domenica 16 luglio con un report finale e presentazioni di volumi nella Dimora del Prete di Belmonte in Venafro, che accoglie spesso manifestazioni di stampo culturale/artistico. La programmazione prevede la partecipazione del cantautore Valerio Bruner, mentre le foto e le riprese video sono affidate a Rosy Rubulotta.

Maria Stella Rossi