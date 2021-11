La vostra liberazione è vicina!

I DOMENICA DI AVVENTO (C)

Lc 21,25-28.34-36

Un nuovo anno liturgico inizia; un altro ciclo ci farà rivivere le tappe fondamentali dell’opera di Salvezza compiuta da Cristo. Un’altro tempo di Grazia per rifletterci nello “Specchio della Perfezione”: la vita di Cristo, citando Santa Chiara.

Ogni anno liturgico viene inaugurato dal tempo di Avvento, un periodo di 4 settimane che dovrà prepararci a vivere nel modo più proficuo possibile il mistero gioioso dell’Incarnazione, il quale, in modo eccelso, viene celebrato nelle solennità del Natale e dell’Epifania, giorni verso il quali tutto questo periodo è proiettato. L’avvento non è soltanto l’attesa della celebrazione che ri-attualizza la nascita del Salvatore, ma anche il periodo in cui, in modo speciale, la Chiesa manifesta e invoca il ritorno del Messia, così che si instauri il Regno definitivo di Pace e Amore. Nelle due prime settimane è sottolineata la dimensione escatologica, mentre nelle ultime due ci si concentra maggiormente sul mistero del Natale. Si tratta di un tempo di grazia e di conversione in cui siamo chiamati a dare una testimonianza concreta del nostro essere cristiani, sia con una partecipazione attiva e gioiosa alla liturgia, particolarmente ricca, sia attraverso opere di misericordia verso gli ultimi, i bisognosi e gli emarginati.

A condurci per le varie tappe sarà l’evangelista Luca (è infatti l’anno C), un autore che da solo occupa quasi un terzo del Nuovo Testamento. Il suo intento è stato quello di ricostruire la vita di Gesù e della nascita della Chiesa, ciò sia attraverso l’omonimo Vangelo che gli Atti degli apostoli, i quali, insieme, costituiscono un’opera unica.

Lo sforzo di san Luca è stato quello di raccogliere le fonti da lui ritenute più autorevoli (tra cui Marco e fonte Q*, e materiale riportato solo dallo stesso Luca). Non ci sono parole migliori che quelle dello stesso autore per riassumere le motivazione più profonde della sua opera: «Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo,** perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4).

Luca ha scritto in modo da poter essere apprezzato e compreso da una vasta tipologia di lettori, dunque sia dagli ebrei che dai gentili (coloro provenivano dal mondo pagano), questo grazie alla sua grande abilità di studioso e scrittore.

Volendo consigliare la lettura di un vangelo a chi non l’avesse ancora fatto, proporrei senz’altro Luca, e questo non solo per la sua completezza. Infatti uno dei temi più importanti di Luca è proprio la misericordia di Dio, dunque un ottimo punto di partenza per l’uomo e la donna di oggi che vogliono avvicinarsi al mistero di Cristo.

+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.+

Gli astri: immagine simbolica di tutto ciò che l’uomo, al di fuori di Dio, ritiene importante e pensa influisca nella sua vita, verranno sconvolti dalla venuta definitiva del Cristo, il quale farà trionfare la sua legge d’amore e oscurerà ogni falso splendore di questo mondo.

Tutto questo mentre resistiamo alle avversità, piccole e grandi, che la vita pone sul nostro cammino. Davanti ad esse possiamo scegliere di morire spiritualmente per “la paura e l’attesa di ciò che dovrà succedere”, chiudendoci nelle nostre ridicole sicurezze, o, pieni della speranza portata dal Verbo, alzare il capo fieri, perchè la nostra liberazione è vicina. Personalmente preferisco pensare che questa vicinanza non sia nel tempo, ma piuttosto una vera e propria prossimità sostanziale, con questo intendo che, accogliendo Cristo nel cuore, siamo già liberi, già pregustiamo la resurrezione e la visione beatifica del volto di Dio. Dopo tutto Gesù nei vangeli ci ha più volte fatto intendere che “il Regno di Dio è già in mezzo a noi” (cfr. Lc 17,21), la forza sanante e liberatrice dello Spirito Santo, oltre a compiere misteriosamente il Suo disegno di Salvezza, già inonda la storia e sfrutta ogni occasione che la nostra disponibilità vorrà offrirgli. Anche questo ci è stato rivelato ogni volta che il Salvatore ha ripetuto: “La tua fede ti ha salvato”.

+«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».+

Sì, il paradiso è vicino, ed è molto più a portata di mano di quello che possiamo pensare, ma quanto è facile che, similmente a quel ricco che ha rifiutato di donare il superfluo e seguire il Maestro, voltiamo le spalle alla vera Gioia, dubitando della Parola, per ritornare ai nostri meschini surrogati di felicità. Non lasciamo che i nostri cuori si appesantiscano sperperando in vanità la nostra preziosa vita, magari cercando compulsivamente un modo per distrarci, divertirci e fuggire via dalle nostre più profonde e vere necessità. Ogni volta che ascolteremo quella voce che ci dice :”Dona tutto e seguimi” (MC 10,17-27) e ci volteremo per tornare alla mediocrità di una vita insipida, continuando a restare nella nostra tristezza, magari mascherata dai plasticosi e vuoti sorrisi che popolano gli spots pubblicitari (personalmente a questi preferisco di gran lunga un’onesta mestizia). C’è chi appesantisce il proprio cuore vivendo a vuoto, colmando il proprio tempo di riempitivi sterili; c’è chi lo fa attraverso le “ubriachezze” fra le quali non vanno intese solo alcool o qualsiasi altra droga, ma anche l’euforia indotta dal successo, il potere, il denaro, il sesso fine a se stesso. C’è poi chi si fa vincere dagli affanni, e proprio quando più dovrebbe, smette semplicemente di Sperare in Cristo, spegnendosi lentamente. Se dunque nutriamo un piccolo focolare di fede, facciamo di tutto per difenderlo, la notte è lunga e fredda, senza non abbiamo speranza. Vegliamo! Sforziamoci di vivere ogni giorno come dovremmo, come se fosse l’ultimo, prima di incontrare il senso della nostra esistenza: Cristo Gesù. Siamo pellegrini qui, semi che stanno per germogliare, rondini che stanno per migrare, prepariamoci con gioia operosa e orante al Cristo che verrà!

Felice Domenica e felice Avvento.

Fra Umberto Panipucci.

* La fonte Q è un insieme di insegnamenti e detti di Gesù, e quindi molto autorevoli, comuni sia a Luca che a Matteo, ma assenti in Marco. Ciò fa pensare che i due evangelisti siano partiti dalla struttura del Vangelo di Marco per poi completarlo con quella che, probabilmente, doveva essere una semplice raccolta di discorsi, senza struttura narrativa, attribuiti a Gesù.

** Chi è Teofilo? Le opzioni degli studiosi sono principalmente due: 1) il magnate che ha permesso a Luca di dedicarsi alla stesura delle sue opere; 2) un nome fittizio dal valore simbolico. Infatti, Teofilo deriva dal greco amico di Dio (o appassionato delle cose di Dio), questo identificherebbe “Teofilo” con lo stesso lettore. Ciò non vieta che le due cose possano tranquillamente coesistere.