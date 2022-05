Una mattina Aldo scese dalla casa all’orto e da lì al pollaio, nella viva luminosità dell’alba che faceva presagire come nelle ore successive il freddo pungente si sarebbe tramutato in tepore confortevole. E cosa di meglio poteva desiderare da quando, raggiunta un’età e un’anzianità di servizio che glielo consentivano, aveva lasciato il mondo del lavoro attivo e professionale per dedicarsi da dilettante all’orticultura, confortato da una rendita certa, ammaliato da quella che vedeva come un’attività più sana e pura, quasi un ritorno alle origini, alla terra, e in definitiva un cauto approssimarsi alla vuota inesistenza? Il campo che dalla casa digradava verso la Sieve, per lungo tempo incolto, aveva risposto generosamente ai timidi tentativi di risveglio, grato per quel tardivo richiamo, e abbondanti frutti aveva elargito, poiché la pregnanza dell’humus compensava il pressappochismo dei trattamenti incerti, così come aveva previsto Pietro, anziano esperto delle cose della terra eletto a consulente. Questi agricoltore non era mai stato e anzi sembrava nutrire per quella categoria un certo ironico disprezzo, manifestato nell’incoraggiare Aldo con il pronostico di buoni risultati quali perfino i contadini, diceva probabilmente scherzando ma non se ne poteva essere certi, riuscivano a ottenere, e non per atavica sapienza cementata nell’inclemenza delle stagioni, ma per come è connaturato in ogni persona dotata di buon senso l’accesso alla scienza agraria. È, per fare un esempio, l’istinto primigenio che permette a chiunque di distinguere un melo da un pero per la forma delle foglie, asserzione alla quale Aldo, che non avrebbe distinto un melo da un pero né per le foglie, né per i fiori e probabilmente nemmeno per i frutti se non fossero stati ben maturi, si asteneva dal replicare, tanto più che la sua ignoranza non ostacolò i primi eclatanti successi. Divenne quindi egli terreno fertile per i suggerimenti ulteriori, primo fra tutti quello di affiancare all’attività agricola il completivo allevamento, passo per logica successivo ma forse ancor più primordiale, che sarebbe stato assurdo non accettare se con trenta metri di rete metallica e qualche asse si costruiva un bel pollaio. Né erano comparabili al pollo ruspante, per il sapore e la consistenza delle sue carni, per come queste restavano all’osso solidali e resistevano allo spolpamento, i migliori prodotti che il più onesto avicultore potesse immettere sul mercato a prezzi esorbitanti. In altri tempi, quando ancora il bosco era bosco e popolato di selvaggina, altro sarebbe stato il consiglio, e Aldo indirizzato verso la più nobile attività venatoria, filogeneticamente anteriore e quindi più prossima all’origine. Ma chissà se ne sarebbe stato capace, se cuore avrebbe avuto di sparare agli stessi passeri, o ad altri a quelli simili, che al mattino giù nell’orto lo aspettavano per dargli il buongiorno, come, novello sanfrancesco, poi raccontava al bar, incurante dei commenti sarcastici ispirati da tanta stucchevolezza. Non c’è dubbio che avrebbe opposto un rifiuto sdegnato, dimentico di una conclusione evidente, inevitabile e tragica, poiché a quei polli che con tanto amore accudiva, qualcuno presto o tardi il collo glielo doveva ben tirare, con un coinvolgimento molto più diretto della pressione impersonale del dito sul grilletto del fucile.

Quel fatidico mattino scoprì invece che un’azione cruenta non sarebbe stata necessaria, in quanto aveva già avuto luogo: dei pennuti che aveva alimentato con coscienza e guardato crescere con orgoglio, era rimasto soltanto l’orrore dei corpi straziati, e sangue e penne sparsi per il recinto, e lo scavo sotto la rete da dove qualcuno o qualcosa era entrato nel pollaio, uscendone dopo la strage. “L’è la gorpe”, aveva sentenziato Pietro, astuta e crudele saccheggiatrice dalla quale ben difficilmente ci si difendeva se non eliminandola, e con lei la sua stirpe. Era perciò necessario vincerla in astuzia e prepararle una trappola nella quale, sedotta dalla propria ingordigia, sarebbe inevitabilmente caduta. Si predisponesse dunque per il recinto un accesso a molla varcabile facilmente con semplice pressione dall’esterno, la cui apertura nell’uscita, quando invece di spingere bisognasse tirare, sarebbe stata, per una volpe, difficoltosa se non impossibile. La rapinatrice, quindi, si sarebbe introdotta nel pollaio senza praticare un passaggio sotto la rete, vi si sarebbe soffermata per dedicarsi alla carneficina prediletta, e non avrebbe avuto il tempo di scavare per uscirne, se l’allevatore si fosse alzato da letto al primo sentore di starnazzio notturno. Così fece Aldo e così fu.

Quando entrò nel pollaio, con in mano il lungo forcone, si trovò ad affrontare una situazione prevista, anzi provocata, ma diversa nei dettagli da come l’aveva immaginata: inatteso era lo smarrimento della volpe caduta nella trappola, sorprendente l’atteggiamento di essa, che lo lasciò sospeso per un lungo interminabile attimo, perduto nel tentativo di interpretare con chiarezza il messaggio che lo sguardo dell’animale avrebbe voluto manifestare. Terrore si sarebbe aspettato, e il vederla rannicchiata nell’angolo più lontano per sottrarsi ai colpi incombenti, poiché era chiara la preclusione di ogni via di fuga; oppure un’aria di sfida, minacciosamente mostrando i denti e preparandosi a un attacco violento o a una strenua difesa; ma non l’accucciarsi nell’attesa passiva di ciò che sarebbe avvenuto, di un assalto per il quale soltanto gli occhi lasciavano trapelare una certa curiosità. Poi lesse in quello sguardo e vi trovò soprattutto incomprensione, come se la volpe gli stesse parlando e manifestasse verbalmente lo stupore, chiedendogli ragione del suo comportamento, scavando in lui a toccare corde sensibili e ben conosciute, perché alle domande che ora lui si sentiva rivolgere, da sempre formulatesi, da sempre eluse, mai era riuscito a dare una risposta chiara e definitiva. E adesso lei, chiedendogli muta (ma quanto esplicitamente!) cosa avesse da ridire, cosa ci fosse nell’introdursi nel recinto di più riprovevole della realizzazione dello stesso, e nell’affondare il dente nelle tenere carni del pollo di più delittuoso dell’averlo rinchiuso lì dentro con la prospettiva di tirargli il collo, esponendolo oltretutto alla bramosia e all’invidia di chi udisse quel chiocciare, odorasse la fragranza del pennuto, immaginasse il gustoso sapore del sangue sgorgante nello sgozzamento, e avesse per di più dei piccoli che in qualche modo dovevano pur essere alimentati, adesso lei veniva a insinuare il dubbio che non di pena per un crimine commesso, non di giustizia reclamata per un torto subito si trattasse, ma molto più semplicemente della prevaricazione sul debole da parte del più forte, abuso dunque e sopruso, dei quali Aldo diveniva consapevole e con i quali avrebbe dovuto fare i conti.

Per far tacere quella voce, per non infliggere alla prigioniera l’umiliazione della grazia, o forse per non esporsi poi al bar a nuovi motivi di sarcasmo, trafisse la volpe con il forcone più volte, fino a quando non fu sicuro che fosse ben morta, e ne seppellì il corpo. Mai più però, decise, avrebbe voluto ritrovarsi in un frangente tale; perciò abbatté il recinto e ne vangò il terreno, immergendovi poi, come il suo mentore, vista la natura argillosa del terreno e pur disapprovando l’abbandono dell’avicultura, consigliava, dei pezzi di patate germogliate che avrebbero assicurato un abbondante raccolto. Ma un mattino, un altro bel mattino rallegrato dal canto degli uccelli, trovò la terra smossa da qualcuno, o qualcosa, che aveva scavato per sottrarne le patate ormai giunte a maturazione, e lì vicino un aculeo striato di bianco e di nero. “L’è lo spinoso”, sentenziò Pietro, e issofatto gli spiegò come lo avrebbe potuto intrappolare.

Leonardo Lavacchi