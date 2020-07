“La Vita in Diretta Estate” arriva a Termoli, focus sulla città

La popolare trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta Estate” sarà presente in città giovedì prossimo, 23 luglio 2020, con una propria troupe. Il programma condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu, tra i più visti nel periodo estivo, si occuperà della città adriatica mettendo in risalto tutte le sue peculiarità.

Sarà presente l’inviata Sandra Milo con la figlia Debora Ergas che avranno come ospite Nicolino Cannarsa, esperto conoscitore della storia e delle tradizioni popolari di Termoli. La trasmissione avrà inizio come ogni giorno alle 16,50 e nell’ambito del programma partirà il collegamento dal lungomare nord Cristoforo Colombo dallo stabilimento balneare “Cala Sveva”. Una vetrina nazionale importante, un biglietto da visita per la nostra città che sarà rappresenta al meglio proprio da Nicolino Cannarsa che metterà in luce tutta la bellezza di Termoli esaltandone le principali caratteristiche.