La vita appassionata di Natalia Ginsburg nelle pagine di Sandra Petrignani

CAMPOBASSO

«Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma, passando per le tante battaglie e gli amori problematici. La vita di Natalia Ginzburg non è solo la storia di una donna, ma è la storia di un intero Paese. E Sandra Petrignani la ripercorre magistralmente, seguendone le tracce, visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio, all’appartamento dell’esilio a quello romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino». La storia di una grande protagonista del Novecento italiano è al centro del libro ‘La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg’ che l’autrice presenterà, domani pomeriggio, al pubblico di Ti racconto un libro 2019. «Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com’è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi» spiega Brunella Santoli dell’Unione Lettori Italiani. «Accanto a Natalia si muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l’autrice di un libro-mito o la voce di tanti appassionati articoli che facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine parlamentare. Un destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini problematici ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti». L’appuntamento domani sera alle 18.30 al Circolo sannitico di Campobasso.