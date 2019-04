«La violenza sulle donne si contrasta con la cultura e la formazione»

REDAZIONE

ISERNIA

La conoscenza del fenomeno la formazione delle nuove generazioni sono gli strumenti migliori per contrastare la violenza di genere. È quanto emerso dal convegno svoltosi sabato mattina presso la sala consiliare di Isernia. “Adesso so chi sei”, questo il titolo della giornata di lavori promossa dall’associazione “Parla con me”. Il titolo del convegno e affronterà diverse prospettive della violenza con interventi che intrecciano questioni culturali con aspetti sociali, legali e medici. Relatori del convegno il Presidente dell’Associazione, Tina Grassini. Clou della giornata la testimonianza di alcune vittime che hanno subito per anni la violenza perpetrata dal proprio uomo. A chiudere i lavori il presidente della IV Commissione della regione Molise, il consigliere Filomena Calenda. Presente anche il sindaco Giacomo d’Apollonio che ha portato il suo saluto alle organizzatrici del convegno.

