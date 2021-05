La Villa comunale riconquista il meritato decoro (foto)

Continuano gli interventi di sistemazione del verde pubblico e di miglioramento del decoro della Villa comunale di Isernia. Col favore della stagione primaverile, questo ampio spazio erboso e alberato della città appare oltremodo bello e degno d’essere goduto dai cittadini. Con legittimo orgoglio, l’assessore comunale ai parchi, Domenico Chiacchiari, riepiloga le opere effettuate. «Nell’ultimo anno e mezzo – ha dichiarato Chiacchiari – il Comune ha provveduto al rifacimento della vasca del laghetto e dei suoi impianti idrici, inclusi i servizi igienici; alla manutenzione e all’ampliamento delle aree per le attività ludiche dei bambini; al censimento e alla messa in sicurezza degli alberi, rimuovendo quelli malati e pericolanti, sostituendoli e aumentandone il numero. Di recente, – ha aggiunto l’assessore – abbiamo pure proceduto all’inerbamento dei prati, dotandoli altresì di sistemi di irrigazione, per cercare di donare alla nostra villa un aspetto ancor più gradevole e ospitale, anche con l’incremento di nuove siepi e fiori». Dopo l’apertura al pubblico del Parco Urbano della Stazione, che ha immediatamente riscosso l’unanime apprezzamento dei cittadini, anche la Villa comunale, luogo di relax, svago e socializzazione, si mostra nel suo splendore primaverile ed è molto frequentata da grandi e piccini.

