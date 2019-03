La villa comunale di Isernia è diventato il “cimitero dei giganti” (IL VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

Qualcuno l’ha già rinominato il cimitero dei giganti. Riversi a terra come dei guerrieri sconfitti dopo una lunga battaglia. Sono circa una decina gli alberi caduti o abbattuti nella villa comunale di Isernia. Non hanno resistito alle fortissime raffiche di vento della scorsa settimana. Così il sindaco ha disposto la chiusura dell’area verde (ma in molti fanno finta che le transenne non ci siano) e l’abbattimento degli arbusti più pericolanti. La debolezza delle radici ha fatto sì che i giganti non resistessero alle raffiche che, lo scorso fine settimane, hanno superato i 100 chilometri orari. Una scena triste quella che si presenta agli occhi di quanti quegli alberi erano abituati a vederli quotidianamente e a ripararsi sotto i possenti rami per cercare un po’ di ombra nelle torride giornate estive.