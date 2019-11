La vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle donne

In occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso partecipa agli organi di stampa un video realizzato dall’Arma. I Carabinieri, nella particolare occasione, sensibilizzano i cittadini e la comunità nel suo insieme a fornire immediatamente dettagli o eventuali segnali di allarme che si evidenziano, utili alle forze dell’ordine per un tempestivo intervento risolutivo della vicenda, evitando che tale fattispecie di reato possa avere conseguenze più gravi e pericolose per l’incolumità della persona.