La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno domani in Molise

Venerdì 3 febbraio 2023 l’europarlamentare e vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno sarà in Molise. Nel corso della mattinata Pina Picierno visiterà le aziende e le varie attività produttive dell’area della provincia di Isernia incontrando lavoratori, militanti e dirigenti del Partito Democratico; nel pomeriggio sarà invece a Termoli alle ore 18.00 incontrerà pubblico ed elettori nei locali del Ristorante degli Oleandri in via degli Oleandri 27/A. L’europarlamentare Picierno interverrà a sostegno di Stefano Bonaccini candidato alla Segreteria nazionale del Pd e affronterà diverse tematiche quali le emergenze sociali ed economiche, il programma politico proposto da Stefano Bonaccini, il tema del no all’autonomia differenziata del governo Meloni, la riorganizzazione del nuovo Pd ed altri temi di attualità politica.