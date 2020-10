La vicenda del molisano sul barcone dei migranti finisce su tutti i media nazionali

La vicenda riguardante l’imprenditore molisano sbarcato a Lampedusa di ritorno dalla Tunisia (caso del quale la nostra testata è stata la prima a occuparsene, riuscendo oltretutto a “svelare” il caso e a dare un nome e un volto all’uomo) su un barcone con a bordo migranti, sta facendo il giro dei media nazionali. Tg, giornali, radio e quotidiani web nelle ultime stanno dando ampio spazio alla notizia. Come abbiamo riportato in esclusiva nei giorni scorsi si tratta di un imprenditore di Santa Maria del Molise che aveva aziende in Tunisia. Probabilmente per problemi legati a queste aziende ha preferito evitare il ritorno in patria per “vie ufficiali” ed ha scelto la strada, certamente meno sicura, del Mediterraneo. E così, insieme ad un gruppo di migranti, ha iniziato la traversata, giungendo il 20 settembre scorso a Lampedusa. Dove ha mostrato i suoi documenti a poliziotti e operatori sanitari presenti sul posto. I quali, stupiti, hanno verificato le generalità e dopo averlo sottoposto a tampone, risultato negativo, lo hanno rilasciato. Nella giornata di oggi, 1 ottobre 2020, sia il Corriere della Sera che Repubblica si sono occupati di quanto accaduto a Lampedusa. Sulla vicenda del 40enne originario di Santa Maria del Molise sono in corso indagini da parte delle autorità competenti per capire le ragioni del suo “avventuroso” ritorno in Italia. Bisognerà capire perché ha evitato frontiera e dogana e se dietro questa sua scelta possa celarsi altro, magari in nordafrica, visto che ha scelto il rimpatrio clandestino. L’uomo che si è segnalato all’Asrem, sta osservando la quarantena fiduciaria, in un’abitazione diversa da quella dove vive la sua famiglia.