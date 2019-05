La vice segretaria del Pd De Micheli a Campobasso per sostenere Battista

REDAZIONE

La vice segretaria del Pd, Paola De Micheli, è intervenuta in un incontro a Campobasso con il sindaco, Antonio Battista, in corsa per la riconferma a Palazzo San Giorgio. «Queste elezioni saranno un occasione riscatto per il Pd e per il centrosinistra – ha detto – ma soprattutto per riconfermare qui a Campobasso un bravo sindaco che ha mantenuto tutte le promesse investendo soprattutto sulle scuole e guardando al futuro»