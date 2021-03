“La via dell’illegalità non paga”, plauso del sindaco di San Martino dopo il blitz antidroga

Dopo il blitz antidroga ‘Robocop’ scattato il 26 marzo ad opera dei Carabinieri di Larino, nel centro frentano ed a San Martino in Pensilis, Campomarino e Portocannone, arriva il plauso del sindaco di San Martino in Pensilis, Di Matteo. “I fatti di cronaca degli ultimi giorni che hanno coinvolto la nostra Comunità non ci hanno lasciato indifferenti e devono essere da stimolo per una profonda riflessione che deve coinvolgere tutti noi, nessuno escluso.

Come amministratore e genitore ritengo doveroso manifestare la mia gratitudine all’Arma dei Carabinieri.

Inoltre, ritengo sia altrettanto importante affermare come la nostra sia una Comunità ricca di storia e tradizioni su cui fondano valori e principi dei quali siamo fieri e orgogliosi; quanto accaduto non è in linea con tutto questo.

I nostri padri ci hanno insegnato che nella vita gli obiettivi si raggiungono con sacrificio e dedizione, senza ricorrere a scappatoie.

La via dell’illegalità, le scorciatoie, non pagano.

Il consumo di droghe è una piaga sociale.

Ci indebolisce, tutti; mina il nucleo fondante della nostra società: la famiglia.

La nostra Comunità ha bisogno di prevenzione e protezione per scoraggiare la diffusione del consumo di droghe tra i giovani e non solo tra essi.

Dobbiamo avere l’onestà e il coraggio di affermare a gran voce che l’uso di stupefacenti non solo distrugge il corpo ma non consente di vivere una vita libera e serena.

A noi la responsabilità di mettere in campo tutto quanto nelle nostre possibilità per prevenire e arginare questo grave fenomeno sociale.

Per questo, nei prossimi mesi, in accordo con le istituzioni scolastiche e con l’Arma dei Carabinieri, promuoveremo tra gli studenti, anche tra i più piccoli, azioni mirate alla divulgazione e alla conoscenza dei danni provocati dalla droga.

La nostra mano sarà sempre tesa verso tutti”.