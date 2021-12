Antonio Scasserra “dona” ai campobassani un affascinate viaggio nella Tradizione

Il sette dicembre nell’Auditorium Giovannitti (ex GIL) si è svolto con successo, come dimostra l’entusiastica partecipazione di pubblico, “La Vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani”, un importante e raffinato evento presentato dal suo ideatore Antonio Scasserra per festeggiare il decennale del progetto. Infatti, dopo 10 anni in cui la “rievocazione” è stata allestita in differenti location, non solo molisane, l’organizzatore che non ha mai celato l’amore che lo lega alla sua Roccamandolfi, ha comunque voluto esprimere il suo più sincero omaggio verso quella che ritiene la sua seconda “casa”, ovvero il capoluogo regionale.

“La vestizione della sposa” oltre ad essere frutto di studio e di ricerca personale è testimonianza di come Scasserra sia a tal punto appassionato da aver vissuto, in prima persona, quest’antica cerimonia in occasione del suo matrimonio nel 2012.

Nella preparazione degli sponsali nulla era affidato al caso ed ogni oggetto e gesto rispondevano ad un preciso ed autentico rituale.

La sposa in bianco, così come noi la conosciamo, è un’usanza relativamente giovane risalente intorno al 1840, dopo il matrimonio della regina Vittoria con Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. E’ da allora che l’abito bianco iniziò gradualmente a sostituire l’uso dei costumi tradizionali utilizzati un tempo, e spesso ancor oggi, anche per il triste rito della sepoltura.

Gli affascinanti abiti della cultura popolare, oltre ad essere parlanti, poiché nelle loro fogge, nei lori colori e nei loro addobbi (preziosi e non) raccontano le vicende di gruppi sociali e di singole persone, sono anche identitari delle popolazioni di differenti centri abitati o aree geografiche. Non di rado le commistioni ravvisabili in alcuni di essi narrano le storie di emigrazione e trasferimenti, tra un paese e l’altro, di chi li indossava.

Le vesti nel raccogliere in loro stesse la cultura di un “popolo” sono tutt’altro che un invito al campanilismo, anzi nel loro salvaguardare le micro identità, sono propedeutiche per un messaggio di integrazione ed accoglienza: solo conoscendo le nostre radici, ed essendo orgogliosi di esse, possiamo essere capaci di aprirci benevolmente agli altri.

Antonio Scassera oltre ad offrire uno spettacolo che riempie del “Bello” gli occhi, e le menti, attraverso i costumi e gli antichi i gioielli, tutti appartenenti alla sua personale Collezione (frutto di acquisizioni avvenute nel corso di decenni), è anche custode di un prezioso patrimonio immateriale costituito dai racconti degli ultimi testimoni di un mondo che fu e che rischia di scomparire, fagocitato dalla modernità e da un’errata interpretazione della globalizzazione.

In occasione de “La Vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani” i suoi racconti sono stati resi ancor più suggestivi dalle note musicali e dai brani del Campobassano Benito Faraone, interpretati dal figlio Camillo giunto da Lucca a Campobasso appositamente per la circostanza.

Non ci si può esimere dal sottolineare che l’evento gratuito, era autofinanziato, senza sponsor e patrocini.

Si è trattato di un puro momento culturale, un gradito regalo di Scasserra ai campobassani e a quanti da anni apprezzano il suo operato di divulgazione culturale.

(P.G.)