La vergogna dei nostri treni

di Sergio Genovese

Non c’è regione in Italia con una rete ferroviaria disastrata come la nostra. Negli anni sessanta abbiamo viaggiato sulle littorine che paradossalmente sono stati i mezzi più affidabili che raramente lasciavano fermi sui binari i tanti viaggiatori che su Napoli, su Roma e su Termoli affollavano le carrozze. I binari , cioè la rete , risale ai tempi di Cavour, si può immaginare quanti segnali di modernismo ha riverberato. Ironia a parte quando un amico o un parente ha voluto raggiungere Campobasso in treno abbiamo fatto parecchie volte la faccia rossa ma muniti di orgoglio e di sciovinismo, assicuravamo a tutti che molto presto il Molise avrebbe avuto reti e treni migliori. Quello che abbiamo verificato nei decenni è stata la sostituzione delle littorine fino ad arrivare al minuetto. Nel vedere il design ed una migliore comodità, ci convincemmo che finalmente ci accostavamo alla modernità ma proprio le nuove carrozze sono quelle che hanno lasciato a piedi con una disarmante puntualità gli utenti che si erano illusi di stare dall’altra parte mentre ancora stavano di qua. Quello che succede oggi per andare a Roma è paragonabile ad un percorso di guerra dove si conosce l’orario di partenza ma non quello di arrivo. Sull’altro versante dopo anni di chiusura l’assessore in blu decise di ripristinare la linea per Termoli che ci rese tutti emozionati. Forse un treno sarà riuscito a fare tre o quattro corse e poi di nuovo uno stop. Incredibile! Qualche anno fa l’ex assessore Nagni informò i molisani che sarebbe stata strutturata la rete elettrica per raggiungere la capitale. Tutti, dimenticando il passato, sussultammo pur non potendo dare la bella notizia ai nostri vecchi amici che nel frattempo hanno riempito di anni e di fatiche la propria carta di identità. Sul più grande evento che possiamo ricordare per le nostre vie di comunicazioni paragonabile solo alla realizzazione della bifernina, le conferenze stampa di chi è venuto dopo (Toma, Niro, Pallante) si sono sprecate. Tutto si concentrava sulla tempistica perché finalmente per la nostra regione avrebbero operato aziende tecnologicamente avanzate al punto che tutto si sarebbe concluso in tempi brevissimi. Il nostro atavico scetticismo lasciò il campo ad una fiducia più spalmata visto che gli interlocutori di riferimento non ammettevano repliche sulle promesse fatte. Cosa succede invece? Succede quello che fa parte della nostra storia. Si parte ma si fa fatica ad arrivare. Ci troviamo, nonostante gli squilli di tromba dei potenti di turno., all’ennesimo rinvio. Ora l’approdo è previsto per la fine del 2023 al punto che molti molisani i quali finalmente avrebbero voluto mettere piede su un treno elettrico, forse non ce la faranno a vivere un vecchio sogno.Uno scandalo che si unisce alla vergogna! Continueremo a raggiungere Roma utilizzando l’autobus, poi il treno e l’ultimo tratto in autostop. . . Sono passati sessant’anni dalle littorine ma non è successo niente. Ora ci capiterà addirittura di ascoltare gli orgogliosi politici del nostro tempo che si sfileranno da qualsiasi responsabilità per dare le colpe agli altri. Ancora quindici mesi in più mentre speravamo di contarli in meno. Siamo destinati a tornare a viaggiare sui muli, questo ci tocca per la insipienza e la incompetenza di chi ci guida. Quando con una certa retorica affermiamo che il Molise esiste, ricordiamoci di quello che siamo capaci di esprimere in ambito di strade ferrate e strade asfaltate per comprendere il disastro in cui ci troviamo.