Ha salutato, come tradizione del periodo vuole, il carnevale vestita da fatina: lei è Laura Venittelli, l’avvocato, eletta alla Camera dei Deputati (è stata in carica dal 2013 al 2018) con il Partito Democratico. L’onorevole è stata immortalata in un locale di Vasto che, con una gran festa in maschera, ha deciso di salutare l’edizione 2020 del Carnevale.