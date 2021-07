La vendetta di Salvini contro Toma: “Qui la sanità fa acqua ma si cambia Giunta ogni 15 giorni”

Era prevedibile che Salvini si togliesse qualche sassolino dalle scarpe e così è stato. Il leader della Lega ha lanciato bordate all’indirizzo del governatore Toma e non ha risparmiato nemmeno gli alleati del centrodestra. Il tema, caldo, è stato quello della sanità e della recente decisione di tagliare i medici in alcune postazioni del 118.

“E’ un problema che mi hanno sollevato alcuni cittadini e alcuni medici che ho incontrato – ha detto Salvini – e su questo tema la Regione Molise deve fare sicuramente di più. Qui c’è una situazione strana, c’è un governatore che cambia Giunta ogni 15 giorni ed è difficile lavorare. Noi anche dall’esterno vorremmo dare il nostro contributo. Ma in Molise c’è una politica chiusa nel Palazzo della Regione e non attenta alle esigenze dei sindaci e dei cittadini. La sanità in Molise sicuramente fa acqua e questo è evidente.”

Il leader della Lega si è poi soffermato sui rapporti con il presidente Toma e con la coalizione di centrodestra dopo l’estromissione di rappresentanti della Lega dalla Giunta regionale. “E’ difficile anche parlarci – ha risposto Salvini – ma noi lavoriamo lo stesso. A breve arriveranno in Molise il ministro della disabilità e quello del turismo. Gli altri partiti del centrodestra e il governatore sicuramente non hanno dato grande prova di ascolto e di umiltà. Ma la Lega non ha bisogno di poltrone.”

