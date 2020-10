La venafrana Ilenia Caranci a “I Soliti Ignoti”

Bella presenza molisana ieri sera alla seguitissima trasmissione serale della Rai “I Soliti Ignoti”, dove da concorrente per indovinare la parentela dell’ignoto ed intascare eventualmente la vincita c’era la giovane venafrana Ilenia Caranci. La ragazza, occhi celesti, capelli lunghi e sorriso bellissimo, è stata assai valida nel condurre il gioco, ha indovinato quanto c’era da indovinare, ma al termine non è riuscita a centrare l’ignoto e non ha vinto. E’ rimasta però alla ragazza venafrana la soddisfazione della “vetrina” nazionale, la partecipazione ad una trasmissione assai vista come “I Soliti Ignoti” e gli applausi, solo virtuali dato il covid, di amici, conoscenti, parenti ed italiani in genere. Da parte della nostra testata, “Brava” ugualmente Ilenia e auguri per nuovi e più fortunati traguardi !

Tonino Atella