La veglia della coscienza

I domenica di avvento (B)

Commento a Mc 13, 33-37

Eccoci all’inizio (CLICCA QUI per la versione AUDIO) di un nuovo anno liturgico; stavolta, a guidarci nel percorso, sarà l’evangelista Marco. La maggior parte degli studiosi, datando lo scritto tra il 60 e il 70 dopo Cristo, è concorde nel riconoscere questo Vangelo come il più antico fra i quattro canonici; tant’è che sarebbe stato utilizzato, come punto di partenza sia da Matteo che da Luca, i quali avrebbero raccolto e integrato varie testimonianze definite dai biblisti come “fonte Q”. Elementi tipici di Marco, sono l’essenzialità delle descrizioni; il segreto messianico (l’insistenza di Gesù nell’esortare i discepoli a non rivelare la sua vera natura prima della resurrezione); l’incapacità dei discepoli nel comprendere il loro Maestro. Come è noto l’anno liturgico inizia con il tempo di avvento, costituito dalle 4 domeniche che precedono il Natale; in esso i credenti sono chiamati a meditare il mistero delle tre venute del Salvatore: ovvero l’incarnazione (il Natale), la venuta intermedia (attraverso lo Spirito, nella Chiesa e nei sacramenti); la venuta definitiva: il ritorno glorioso di Cristo e l’instaurazione del suo Regno eterno. In questo tempo siamo chiamati a dare senso non solo alla nostra storia personale, ma anche a quella di tutta la creazione. Proprio per questo bisogna impegnarsi in modo particolare nella preghiera e nella carità. Maranâ thâ’, dicevano pregando gli antichi cristiani: Vieni Signore!

Leggiamo ora i versetti di questa settimana

+Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.+

Nel Vangelo di questa prima domenica di avvento, il Signore ci esorta ben 4 volte a vegliare. Il termine non indica soltanto un invito all’attenzione, ma a resistere al forte impulso (proprio come quello del sonno in una veglia notturna) di lasciarsi andare “all’ incoscienza”, quello stato di indifferenza ai richiami dello Spirito che minaccia di prendere il sopravvento nei momenti difficili. Il sonno della coscienza è il pericolo più grande in cui può incorrere l’uomo, in quanto perdendo i suoi riferimenti morali diventa un pericolo per se e per gli altri.

+È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.+

Marco ha uno stile molto sobrio, ma efficace. Infatti, quello che gli altri evangelisti hanno trasmesso, riportando lunghe ed elaborate descrizioni, viene esposto in poche righe. Si può notare, proprio come accade nella parabola delle “mine” e dei “talenti”, sia evidenziato l’atteggiamnto liberale e fiducioso del Signore, rappresentato, in questo caso, dall’uomo che parte. Egli non esita a “dare potere ai suoi servi” prima di “partire”. Ciò ribadisce, anche in questo vangelo, come Dio non sia una presenza intrusiva, ne un padrone geloso e possessivo che controlla ogni movimento dei suoi “operai”, ma lascia loro piena libertà, affidando fiducioso i suoi beni. A questo punto ci si potrebbe chiedere: perchl’evangelista sceglie proprio l’immagine del portiere? Proviamo a rispondere, ma senza nessuna pretesa di completezza ed esaustività. All’epoca, la chiesa nascente, doveva temere l’intrusione di spie malevole, inviate dagli stessi nemici che avevano perseguitato e ucciso Gesù; non solo: ciò che non doveva entrare nella comunità, erano anche quegli elementi estranei che potevano inquinarne la genuinità, come dottrine eterogenee, secolarizzazione e atteggiamenti lassisti. Comprendiamo dunque come Il portiere sia ad un tempo, il singolo credente, chiamato a vigilare su se stesso, che coloro sovraintendevano le comunità.

+Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.+

In questi versetti Gesù ricorda ai suoi discepoli l’impossibilità di conoscere il giorno del suo grande ritorno (la parusia). Un’errore in cui cadevano coloro che cedevano alla tentazione del millenarismo: la pretesa di conoscere esattamente quando il Signore tornerà a regnare sulla terra; tale eresia ha insidiato la cristianità fin dal suo esordio. Questo atteggiamento, allora come oggi, proprio perché suscita ansie e panico, chiude le comunità contrapponendole alla società esterna, trasformandole, sostanzialmente, in circoli chiusi, a volte persino settari. Quello che invece Gesù esorta fare è restare vigili, non addormentarsi, diventando sordi alla voce dello Spirito ed al sua chiamata. L’associare il pericolo del “millenarismo”alla necessità dell’impegno attivo e missionario, mostra come, il clima di tensione suscitato dall’eresia, rischiava di immobilizzare le chiese, richiudendole in se stesse.

+Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!+

L’anima dei santi non conosce pace, pur disedarandola: “Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”, diceva S. Agostino; “Solo in Dio riposa l’anima mia” recita il salmo 62. Il Signore è un bene che potremo godere pienamente solo dopo la Pasqua della nostra resurrezione. Adesso siamo nella battaglia e se cerchiamo solo la tranquillità ed il quieto vivere rischiamo di diventare un po’ disertori. Il Vangelo ha bisogno di essere annunciato, lo spirito di preghiera deve essere nutrito. I nostri fratelli hanno fame e sete, son malati e carcerati, esiliati e bisognosi di essere accolti, non possiamo restare tranquilli mentre tutto questo accade o saremo come quei servi che, ritornato il padrone, saranno sorpresi a non fare il loro dovere.

Auguro a tutti un felice tempo di Avvento e preparazione al Natale.

Fra Umberto Panipucci