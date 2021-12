La variante Omicron sbarca in Molise. Individuati 5 casi, 2 a Campobasso

Un altro in provincia di Campobasso e 2 in quella di Isernia

Quello che si temeva, purtroppo, ha trovato riscontro nella realtà. La variante Omicron del Covid, individuata per la prima in Africa, è arrivata in Molise. Sono 5 i casi individuati dal sequenziamento effettuato dal laboratorio del Cardarelli di Campobasso diretto dal dottor Massimiliano Scutellà.

A confermare la notizia è stato il dg Asrem Oreste Florenzano. Di questi 5 casi, 2 sono stati individuati a Campobasso, uno nella provincia di Campobasso e gli altri 2 in quella di Isernia. C’è riserbo sui centri più piccoli proprio perché, trattandosi di piccoli paesi, la notizia potrebbe generare allarmismo.

E’ evidente che l’attenzione deve restare altissima, perché, come noto, la variante Omicron ha una grandissima capacità diffusiva. Si stima, infatti, che bastino due giorni per il raddoppio dei casi. Pertanto è necessaria prodenza e accellerare sulla campagna vaccinale.