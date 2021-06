La variante Delta circola anche in Molise, ora è ufficiale: confermati i 4 casi

La variante Delta è arrivata anche in Molise. La conferma è giunta nella giornata odierna, 27 giugno. Si tratta di un nucleo familiare di Campobasso composto da quattro persone. Ora si sta procedendo ad effettuare i tamponi ai contatti per cercare di isolare il più possibile la diffusione del contagio.

Tutti sono stati posti in isolamento. Il sospetto che si trattasse della temuta variante Delta aveva portato al sequenziamento dei tamponi in quanto una persona dello stesso nucleo familiare aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid.