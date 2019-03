La Valle del Volturno avrà una scuola sicura e a misura di bimbo

REDAZIONE

Il polo scolastico intercomunale diventa realtà. Presentato ieri il progetto della nuova scuola che sarà a servizio dei comuni di Cerro al Volturno, Acquaviva d’Isernia e Pizzone. Dopo la concessione del finanziamento per la realizzazione della struttura da parte della Regione Molise, circa due milioni di euro, sono stati svelati i dettagli del progetto che prevede la realizzazione di una struttura moderna e completamente antisismica. Alla presentazione della nuova opera pubblica, oltre il primo cittadino di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, presenti anche gli assessori regionali Roberto Di Baggio e Vincenzo Niro, i sindaci di Pizzone Letizia Di Iorio ed Acquaviva d’Isernia Francesca Petrocelli. Il presidente Toma, invece, impossibilitato a partecipare per impegni improcrastinabili, ha telefonato in diretta per salutare i presenti e sottolineare l’importanza dell’opera. Un evento storico per l’intera Valle del Volturno.

Si abbatterà la vecchia scuola “Dante Alighieri£ per realizzare il nuovo polo interscolastico comunale. Un progetto futuristico che vedrà l’inizio dei lavori nella prossima estate per la creazione di una scuola tutta in legno, sicura e soprattutto a misura di bambino. Un obiettivo che il sindaco di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, ha rincorso per anni. Viva la sua soddisfazione per aver portato a compimento tale promessa.