La Valfortore osservata con gli occhi della tradizione cristiana

In libreria il nuovo saggio storiografico del professor Giuseppe Carozza

È disponibile già da qualche settimana in libreria l’ultimo lavoro editoriale di Giuseppe Carozza dal titolo: Valfortore Cristiana. Eventi, uomini e cultura di una terra (edizioni Il pozzo di Giacobbe, pp. 427, euro 38,00), che arricchisce ulteriormente la collana “Triticum” – Studi sul Cristianesimo e le Chiese del Mezzogiorno, diretta dai proff. Antonio Ianniello e Sergio Tanzarella, docenti di Storia del Cristianesimo. Si tratta di una pubblicazione promossa dall’Istituto di Storia del cristianesimo “Cataldo Naro” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale che risponde alla sollecitazione, da più parti espressa, di recuperare e dare unità editoriale alle tante attività di ricerca storica dedicate alla presenza cristiana nel Sud dell’Italia. Rispondendo a tale precisa finalità, anche l’indagine di Giuseppe Carozza, docente di materie letterarie, latino e greco presso il liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso nonché di Greco del Nuovo Testamento presso l’Istituto Filosofico “Sacro Cuore” dei Frati Minori Cappuccini dello stesso capoluogo, intende porsi come l’espressione di un nuovo modo di scrivere una storia del cristianesimo attenta sia al vissuto sociale sia all’espressione della fede all’interno di un territorio unitario e al tempo stesso fortemente differenziato. In particolare, lo scopo della ricerca del nostro autore è di tentare di consegnare al lettore una ricerca monografica fondata sullo studio critico di testimonianze documentarie aventi quale campo di indagine la valle del Fortore che, com’è noto, segna non solo le propaggini geografiche del Molise nei confronti del Tavoliere delle Puglie e del Sannio beneventano, ma anche una sorta di scrigno o, se si preferisce, di crogiuolo di tradizioni religiose che il flusso lento e costante del Fortore, lungo i secoli, ha saputo a suo modo custodire gelosamente sotto forma di testimonianze archeologiche ed agiografiche a beneficio dei secoli futuri. La lettura del testo in effetti, lungo un cammino espositivo capace di alternare uno stile talvolta dai contorni necessariamente scientifici talvolta dai risvolti, invece, volutamente più divulgativi, tende proprio ad offrire un quadro d’insieme circa le tracce più significative lasciate, a livello individuale e collettivo, dalla cultura e dalla fede cristiana ora qui ora là lungo i risvolti territoriali della valle in questione. In tale ottica diventano, in primo luogo, oggetto di studio e di analisi critica da parte dell’autore le testimonianze archeologiche del periodo storico più arcaico, contrassegnato dalla presenza in diverse aree del territorio sia di numerosi reperti di ascendenza sannitica e romana sia di manufatti e strutture architettoniche riferibili al periodo medioevale, angioino ed aragonese. In seguito l’attenzione si concentra in modo particolare a prendere in esame figure significative della storia del cristianesimo locale che, lungo le sponde del fiume, a partire dal Medio evo e fino al secolo XVIII della nostra era, hanno saputo dare lustro con la loro presenza e la loro opera religiosa e sociale a realtà destinate, altrimenti, a rimanere nell’anonimato per chi sa quanto tempo. È appena il caso di menzionare, a tale riguardo, la figura già in gran parte nota anche alla moderna storiografia ecclesiastica, del santo Giovanni da Tufara (1084-1170), ma anche quelle, di sicuro più nascoste a tanti studiosi, e comunque non per questo meno influenti sulla maturazione cristiana delle popolazioni presso le quali hanno vissuto, di padre Ludovico da Gildone (1712-1774) o dei frati Antonio da Sant’Elia o Giuseppe da Macchia, entrambi vissuti fra il XVII ed il XVIII secolo, quando ai nostri comuni – fra l’altro – ancora non erano stati aggiunti i toponimi di “a Pianisi” o “Valfortore” che ne avrebbero contraddistinto la storia fino al giorno d’oggi. Ad ampliare ulteriormente i contenuti del volume concorrono la decodificazione di numerosi codici ed epigrafi dedicatorie che, soprattutto durante l’episcopato del cardinale Vincenzo Orsini arcivescovo di Benevento (1649-1730), hanno arricchito le tante cappelle rurali e gli altrettanto interessanti archivi parrocchiali che, da Gambatesa a Celenza, da Carlantino a Riccia e Pietracatella, fanno da splendida corona alla Valfortore. Un’attenzione speciale del saggio è riferita dall’autore, quale segno anche di vicinanza affettiva alla sua terra natale, alla terra di Macchia Valfortore: un centro quest’ultimo che, pur nelle sue sempre più ridotte dimensioni attuali a motivo dello spopolamento e dell’invecchiamento dei suoi abitanti, ha fatto emergere – attraverso le ricerche filologiche e storiche condotte da Carozza in merito al suo passato – un patrimonio di notizie e di informazioni per certi versi imprevedibile per chiunque. Del centro fortorino si offre infatti uno sguardo a 360 gradi, attraverso una disamina attenta e comparativa di un gran numero di documenti che fanno pensare ad esso come ad un luogo di sicuro riferimento non solo lungo i secoli più lontani da noi ma anche in circostanze, talora liete talora tristi, come quelle degli ultimi lustri segnati da conflitti a livello sia civile sia, talvolta ahimé, anche religioso. In definitiva, i contenuti che connotano il lavoro dello studioso, stanno a rivelarci una ricchezza imprevista in ordine a quanto abbia potuto contribuire la diffusione della pietà cristiana lungo le nostre strade, i nostri borghi e le nostre campagne in funzione non solo del cammino di perfezione interiore degli abitanti della valle in questione, ma anche in vista del loro progresso sociale, culturale, economico e civile. È auspicabile che questa pubblicazione, in un futuro non molto lontano, possa arricchirsi di ulteriori elementi capaci di dare alla Valfortore molisana un’occasione propizia per una sua rivalutazione sul piano non solo storico, ma anche su quello più squisitamente sociale e civile.