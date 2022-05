“La tutela sanitaria dello sportivo” questo il titolo del convegno organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Cip, venerdì 27 maggio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’ISIS “Fascitelli-Majorana” di Corso Risorgimento 353 a Isernia.

Un incontro fortemente voluto dall’ANSMeS Molise presieduta da Michele Falcione (in foto), su una tematica di fondamentale importanza per tutti gli sportivi, in particolar modo per i giovani che molto spesso non conoscono fino in fondo tutte le normative che regolamentano il settore della medicina sportiva; negli ultimi anni sono stati frequenti, purtroppo, gli episodi drammatici che hanno stravolto la salute di atleti durante le competizioni sportive o in episodi di grave pericolo a danno di appassionati che si dilettano nelle varie discipline. La scelta di organizzare il convegno all’interno di una scuola non è casuale, proprio perché è fondamentale stimolare i giovani alla giusta applicazione delle norme basilari della medicina sportiva.

Un sentito ringraziamento, quello rivolto dalla struttura dell’ANSMeS, al Dirigente scolastico Prof.ssa Di Nezza, che ha immediatamente condiviso l’iniziativa autorizzando l’uso dell’Aula Magna e la partecipazione di numerosi studenti e atleti nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Relatore d’eccezione del convegno sarà il Dottor Michele Laudizio, Delegato Regionale della FMSI Molise e socio attivo dell’ANSMeS provinciale di Campobasso. Il Dottor Laudizio è stato per molti anni Medico dello Sport presso l’Azienda Sanitaria Regionale, visitando tantissimi atleti per il rilascio del certificato medico per le attività agonistiche; un professionista, dunque, che ha toccato con mano i problemi legati alla tutela della salute dello sportivo e che quindi potrà contribuire fattivamente alla riuscita dell’evento.

Saranno presenti, oltre al consigliere nazionale ANSMeS Franco Palladino che porterà i saluti del Presidente nazionale Conforti, alcuni rappresentati del mondo Istituzionale e del mondo sportivo che interverranno a margine dell’iniziativa con un contributo che sicuramente ne amplierà il valore. Non poteva mancare un partner d’eccezione, il pastificio La Molisana, che ormai da diversi anni ha unito il proprio brand all’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Cip.