La truffa della gomma bucata colpisce ancora, colpo al parcheggio dello Scrigno

A farne le spese è stato un 68enne che ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri

Ci risiamo. La truffa della gomma bucata torna a colpire. L’ultima volta l’episodio si era verificato nel parcheggio del centro commerciale La Fontana, questa volta, invece, è stata messa a segno nel parcheggio dello Scrigno, lato terminal bus. La tecnica utilizzata è sempre la stessa. Viene bucata la gomma di una macchina e si attende l’arrivo del malcapitato. Una volta che quest’ultimo si accorge del danno e scende dalla macchina per controllare quanto accaduto ecco che il ladro entra in azione rubando il borsello all’interno. A farne le spese è stato un 68enne che si è rivolto ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto.