La truffa dei diamanti anche in Molise, i consigli dell’unione consumatori

Molti risparmiatori molisani, così come accaduto in altre zone del paese negli anni della crisi economica e quindi della totale sfiducia nei depositi bancari, nel settore immobiliare e in altri canali di investimento di tipo tradizionale, sono purtroppo incappati, nella cosiddetta truffa dei diamanti.

Tre noti istituti bancari: Unicredit, Banca intesa, Banca popolare di Milano, fidandosi di una società di Milano, oggi fallita, hanno proposto ai propri clienti, quale forma di investimento sicura e remunerativa l’acquisto di diamanti. Purtroppo il prezzo pagato, per tali diamanti, è stato anche oltre tre volte il valore effettivo, di mercato, del diamante. Dopo la denuncia alla procura di Milano di alcuni clienti e vista L’apertura di un fascicolo penale attualmente nella fase delle indagini preliminari, le banche stanno proponendo ai malcapitati la restituzione di parte del proprio investimento. I consumatori dovrebbero ottenere invece la restituzione degli interi importi ed inoltre anche un cospicuo risarcimento del danno. L’unione consumatori del Molise, attraverso lo staff dei propri legali, sta seguendo alcuni Consumatori molisani incappati nella cosiddetta truffa dei diamanti. Per Informazioni è possibile rivolgersi agli uffici siti al Corso Mazzini 112 in Campobasso, nei seguenti orari, 9 / 13 dal lunedì al venerdì o comunque è possibile prenotare un appuntamento al seguente numero WhatsApp 392 4750579.