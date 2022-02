La truffa corre sul filo del telefono. Il Comune avverte i cittadini

L’Amministrazione comunale di Campobasso, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini in merito a tentativi di truffa telefonica, già denunciati agli organi di polizia, messi in atto da soggetti che presentandosi come operatori di servizi di gas ed elettricità cercano di carpire dati sensibili, soprattutto alle persone più anziane, invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione allor quando si ricevono telefonate di questo genere, ricordando che il comportamento migliore da tenere è quello di terminare immediatamente la conversazione denunciando l’accaduto alle autorità competenti.