La Trinità di Rublev – Inno alla bellezza

Ricordo benissimo quando nell’anno 1998 a Mosca, insieme ad un carissimo amico*, ci siamo separati dalla comitiva turistica della quale facevamo parte, per andare a visitare la Galleria Tretjakov; uno dei musei più importanti del mondo, sicuramente il migliore della città e il principale tesoriere di arte nazionale russa.

Un luogo imprescindibile per gli amanti dell’arte, da non perdere assolutamente.

La collezione comprende oggi oltre 190.000 pezzi, dalle icone medievali, al realismo socialista sovietico, ai più famosi pittori nazionali nei diversi secoli fino ai giorni nostri.

Questo tesoro è contenuto in diversi spazi museali, articolati in più edifici, che costituiscono la cosiddetta Galleria Statale Tretjakov e la Nuova Galleria Tretjakov. Noi abbiamo visitato la prima, la più antica, situata nel pieno centro di Mosca, a 15 minuti a piedi dalla Piazza Rossa, con la sua facciata principale costruita tra il 1902 e il 1904, su disegno del pittore V.M.Vasnetsov in uno stile fiabesco tipicamente russo.

E in realtà appena siamo entrati nell’antico palazzo e abbiamo iniziato la visita attraverso le varie sale espositive, ci siamo sentiti proiettati in altre epoche, in altri mondi fantastici. Quando poi siamo giunti in un ampio salone, dove erano raccolte antiche icone, siamo stati attratti immediatamente dalla visione di un monaco ortodosso in veste e copricapo neri, prostrato, con il corpo interamente steso a terra, a braccia aperte e con il volto in giù, in segno di totale abbandono e venerazione, ai piedi dell’icona della Trinità di Rublev.

Eravamo anche noi giunti di fronte a quella icona ritenuta universalmente un capolavoro, sia dal punto di vista artistico, sia teologico, che il Concilio dei Cento Capitoli (1551) la dichiarò “icona delle icone”, modello universale della rappresentazione della Trinità. Pavel Florenskij (grande pensatore russo), nel suo libro “Le porte regali” dichiara: “Esiste la Trinità di Rublev, perciò Dio è”.

Andrej Rublev è il sommo iconografo russo e – per molti – il più grande tra quelli di cui ci sono rimaste opere.

Della sua vita sappiamo poco: nacque a Mosca intorno al 1360-70 e fu allievo e poi assistente di Teofane il Greco, altro grande autore di immagini sacre. Diventò monaco del Monastero Andronikov di Mosca dove trascorse la maggior parte della sua vita e vi morì nel 1430 circa. Rublev fu canonizzato nel 1988 in occasione del Millennio del Battesimo della Russia, ma la sua fama di Santità aveva già attraversato i secoli insieme con le sue celebri opere.

La sua icona della Trinità (cm.142×114) fu realizzata tra il 1422 e il 1427 per la canonizzazione di Sergio di Radonez, fondatore del monastero della Trinità di San Sergio, il più importante centro spirituale della chiesa ortodossa russa. Il committente, l’egumeno, la guida del suddetto cenobio chiese allo “scrittore” (le icone si “scrivono” non si dipingono) di trasmettere l’idea dell’unità della Russia intorno alla sua Chiesa, obiettivo che San Sergio aveva perseguito per tutta la vita. Solo da una fede profondamente vissuta sarebbe potuta scaturire un’immagine così potente nella sua apparente e pacata semplicità.

Rublev si rifece ad una tradizione iconografica alla base della quale vi è probabilmente la riflessione che Sant’Agostino fece a proposito del brano della Genesi (18,1-15), relativo alla visita dei tre misteriosi pellegrini ad Abramo presso il querceto di Mamre. “Tres vidit et unum adoravit”, scrisse il Vescovo di Ippona che interpretò questo episodio quale anticipo del mistero trinitario. Durante questo incontro i tre annunciano al patriarca, capostipite del popolo eletto, la nascita del figlio Isacco.

A partire dal IX secolo nei testi liturgici orientali, l’episodio viene considerato come l’apparizione ad Abramo della Santa Trinità. Il momento rappresentato nell’icona è quello in cui i tre “uomini” sono seduti a mensa. Essi sono messaggeri, cioè angeli del Signore, e quindi raffigurati con le ali, come vuole la tradizione iconografica, con ali che danno l’impressione immediata dell’immateriale, dell’assenza di peso; i loro volti sono uguali e nessuno è più giovane o anziano dell’altro, sono leggermente obliqui e prendono la medesima forma allungata dei corpi; tutti e tre tengono in mano il bastone del viandante, segno della stessa autorità; anche le aureole, di giallo luminoso, sono tutte uguali senza alcun segno di distinzione e ancora l’azzurro, colore divino, è presente in tutte e tre le figure che sono sedute su troni uguali, segno della stessa dignità. I corpi dei tre angeli sono leggeri e snelli: le dimensioni del corpo sono quattordici volte quelle della testa, contro le sette volte della realtà del corpo umano. Le tre figure sono rappresentate di trequarti, in maniera che la larghezza delle spalle risulti diminuita; in questo modo la linea scivola seguendo i profili allungati, dando eleganza celeste all’insieme.

Ma nonostante la loro evidente somiglianza l’identificazione delle tre figure è suggerita dai colori degli abiti, dalla posizione dei corpi, dai gesti delle mani, dalla testa, dalla simbologia delle forme geometriche. L’atteggiamento delle tre persone divine, disposte a cerchio aperto (simbolo della perfetta uguaglianza ed equilibrio) ci consente di individuare:

– IL PADRE (angelo a sinistra) con il colore azzurro dell’abbigliamento (simbolo della Divinità) nascosto dal manto che ha i colori regali: oro e rosa con riflessi verdi (simbolo della vita); unico dei tre con la postura statica ed eretta; dietro la sua figura appare una casa (la dimora di Dio, la casa del Padre “corpo” di Cristo);

– IL FIGLIO (angelo al centro) – figura centrale della Redenzione – con la tunica rosso-porpora quale colore dell’amore, che si dona sino al sacrificio e con il mantello azzurro che indica la vita eterna; le due dita della mano destra appoggiata sulla mensa rivelano la duplice natura: umana e divina; dietro la figura appare un albero (quercia di Mamre, l’albero della Croce, il nuovo albero della vita);

– LO SPIRITO SANTO (angelo di destra) abbigliato di un manto verde (segno di speranza) che rappresenta la nuova vita; ha un atteggiamento di assoluta disponibilità e di consenso alle altre due figure; dietro la figura appare una roccia-monte (luogo di protezione e di silenzio dove Dio si manifesta);

Occorre tra l’altro dire, a proposito dell’identificazione delle tre figure, che vi è anche un’altra interpretazione che vede sempre nell’angelo di destra inequivocabilmente lo Spirito Santo ma che inverte gli altri due, vale a dire l’angelo di sinistra che rappresenta il Figlio (con dietro la casa, cioè la Chiesa) e quello al centro il Padre (con l’Albero della Vita).

Avvicinandosi all’icona ed osservandola attentamente si percepisce l’armonia della composizione e del disegno, la purezza e la leggerezza delle tinte, la musicalità delle figure e la loro interiorità simbolico-religiosa.

Le tre figure cinte da aureole sono sedute intorno a un tavolo, al centro del quale sta il calice, simbolo eucaristico del sacrificio di Cristo. Come spesso accade nell’arte dell’icona, Rublev usa la prospettiva inversa, facendo convergere le linee di fuga del disegno non in un punto dietro al dipinto ma davanti ad esso, in primo piano. In questo caso la realtà rappresentata si fa incontro all’osservatore.

Alcuni elementi caratteristici di questo tipo di prospettiva sono: lo spazio poco profondo, limitato al primo piano; non c’è illusione di tre dimensioni; gli elementi architettonici e gli oggetti sono dipinti in senso assonometrico; le scene si svolgono all’esterno per evitare di dover rappresentare la profondità dello spazio interno; la linea di forza va dall’interno dell’icona verso l’esterno, verso lo spettatore; le pedane dei piedi dei due angeli all’esterno della composizione sono rappresentate di dimensioni minori nella parte anteriore; lo stesso vale per il soffitto della casa sullo sfondo; i lati dei sedili dei due angeli nella parte anteriore sono orientati a chiudere la cornice verso lo spettatore.

Come ogni icona, anche questa è “scritta” su una struttura geometrica precisa, nella quale ogni elemento ha una proporzione stabilita rispetto agli altri e trova il suo posto secondo il suo significato e il suo valore simbolico. Ed è proprio questa struttura geometrica che dà un equilibrio ed un’armonia a tutta la raffigurazione. Tutta la composizione dell’icona di Rublev è costruita sulla croce, che costituisce la struttura geometrica principale; l’asse verticale congiunge l’albero, la testa dell’angelo centrale, la coppa ed il rettangolo dei martiri. I tre angeli sono racchiusi all’interno di un cerchio che rappresenta l’eternità e la perfezione ed un amore di Dio che non ha inizio né fine. La mano dell’angelo centrale è il centro della circonferenza e verso la coppa, con la testa dell’agnello, posta sopra l’altare, sono diretti gli sguardi e orientate le mani dei tre angeli. E’ presente anche la figura geometrica di un primo triangolo che ha come punta la testa dell’angelo centrale e base la tavola-altare e di un secondo triangolo, rovesciato, che ha la sua base superiore che posa sulle teste degli angeli laterali e il vertice nella fessura dell’altare, luogo delle reliquie dei martiri e poi troviamo la figura del rettangolo nella parte inferiore della tavola, ed è rettangolare anche la parte superiore della stessa; i lati della tavola rappresentano i quattro punti cardinali, che nei Padri della Chiesa rimandano ai quattro Vangeli. Ed infine l’ottagono (simbolo dell’ottavo giorno) lo ritroviamo nei contorni degli oggetti (trono, predella, montagna). Una ultima segnalazione è rappresentata dalle tre coppe: la prima grande formata dal contorno interno dei due angeli laterali; la seconda ritagliata nella tovaglia dalle ginocchia degli angeli laterali che contiene il vassoio con il vitello, prefigurazione dell’Eucarestia; la terza coppa disegnata sul pavimento tra i piedistalli degli stessi angeli laterali.

Sarebbe naturalmente interessante soffermarsi anche sulla tecnica costruttiva di questa “icona particolare” per scoprire con quale legno è stata realizzata e come questo sia stato trattato; sull’uso delle colle, dei colori, degli oli e delle resine impiegati. Così come prezioso sarebbe conoscere il percorso storico ed il processo di restauro che ci ha restituito la Trinità di Rublev così come la vediamo oggi nel suo splendore.

Non nascondo che mi piacerebbe assai inoltrarmi anche in questo tipo di ricerca.

CLAUDIO CALCINAI

architetto

* il “carissimo amico” è Dario Bonini, a cui dedico di cuore questo mio modesto contributo. Presbitero della Diocesi di Fiesole, svolge il suo ministero pastorale presso la piccola Parrocchia di San Pietro a Ferrano. Persona eccezionale, di intelligenza sopraffina, di saggezza ed umanità immense. Mi ha “accompagnato” sempre con l’amore e l’insegnamento di “un buon padre” nei momenti belli e anche meno belli della mia vita.