La transumanza, tradizione preziosa del territorio molisano

di Francesca Bianco

La transumanza rappresenta una tradizione molto antica riguardante la migrazione stagionale del bestiame il quale si sposta durante i periodi più caldi nelle fresche montagne di Abruzzo e Molise mentre in quelli più freddi verso le pianure più miti della Puglia. Il cammino percorso dai pastori e dal bestiame prende il nome di tratturo. I tratturi coinvolgono l’intero territorio molisano e la transumanza ha contribuito a dargli forma riuscendo a tracciare le strade attraversate. In realtà la transumanza veniva già messa in pratica dall’antico popolo dei Sanniti sotto il dominio dell’impero romano, il tratturo facilitava il collegamento fra i centri delle città e le zone periferiche e divenne così un’importante rete di comunicazione. Lo sviluppo più moderno però si deve agli aragonesi.

Il tratturo è una forma di pastorizia e riesce a svolgere una duplice funzione, sia quella di transito sia quella di pascolo, poiché riesce ad usufruire dei pascoli lontani. I tratturi sono quindi fondamentali per lo spostamento sul territorio e devono essere valorizzati poiché possono costituire un importante veicolo per favorire il turismo nelle regioni centro-meridionali e quindi anche nella nostra regione. Basti pensare che i paesi molisani sorti su queste vie di comunicazione sono più di 70, come ad esempio lo stesso capoluogo di regione, Campobasso. I tratturi costituiscono così delle fondamentali tradizioni legate al paesaggio e riescono a consolidare l’identità delle culture locali. Salvaguardare le tradizioni importanti come questa, ci permette di garantire il benessere sociale e quindi collettivo. La nostra è una regione piccola ma ricca di storia. Spesso non ci rendiamo conto dei beni inestimabili che abbiamo a disposizione perciò dobbiamo essere noi i primi a valorizzare le nostre bellezze locali affinché anche gli altri ne possano godere la bellezza.