La transumanza molisana sulla copertina del New York Times

Ribalta internazionale per la nostra regione grazie alle sue straordinarie bellezze e ad una secolare tradizione

Carmelina Colantuono: «Orgoglio e felicità»

Ancora una vetrina internazionale per il Molise dopo il grande riscontro ottenuto, a livello mondiale, dal reddito di residenza attiva (L’ARTICOLO QUI). Questa volta ad occuparsi della nostra regione e delle sue straordinarie bellezze e di una secolare tradizione è stato il New York Times. La transumanza molisana, quella tramandata dalla famiglia Colantuono, è finita sulla copertina della prestigiosa rivista nell’edizione online. La testata newyorkese conta 4 milioni di abbonati e un numero superiore di lettori quotidiano. E’ facile, pertanto, intuire la grande visibilità per la nostra regione.

L’articolo è firmato dalla giornalista Maria Russo che quest’anno ha seguito tutta la transumanza, dalla partenza a San Marco in Lamis, sino all’arrivo ad Acquavive di Frosolone.

Nella splendida foto di copertina l’arrivo della transumanza alle Quercigliole, zona Ripalimosani.

«Con grande orgoglio – ha commentato Carmelina Colantuono – siamo sulla pagina di una delle testate mondiali più prestigiose. Grazie a Maria Russo per il suo straordinario reportage che evidenzia la sua sensibilità e gli sforzi fatti dalla nostra famiglia e da tutti gli amici e collaboratori che ci aiutano ogni anno al solo scopo di promuovere il Molise e una delle sue più importanti e antiche tradizioni. Vorrei proprio sottolineare che tutto questo è soltanto il frutto di un gruppo di persone che hanno a cuore il territorio. Facciamo degli sforzi notevoli per preservare la transumanza. Siamo solo noi e lo sappiamo. Noi e le comunità che ci ospitano, dalla Puglia al Molise. Siamo piccoli e speriamo di resistere, ma non è facile. Di sicuro essere oggi sulla copertina di una testata che conta 4 milioni di abbonati ci dà un’enorme felicità e conforto».