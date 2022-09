“La transizione ecologica che serve al Paese”, l’incontro organizzato da Legambiente

Legambiente organizza per la data del 19 settembre alle ore 17,00 un incontro con i candidati di Camera e Senato per la prossima legislatura presso Spazio Sfuso, in P.za Gabriele Pepe 42 a Campobasso. L’incontro sarà l’occasione per discutere, con i candidati all’uninominale e con i capolista al plurinominale, di uno dei temi cruciali di questi ultimi mesi, ossia la transizione ecologica. “Durante l’evento – si legge in una nota stampa – saranno presentate delle proposte elaborate da Legambiente. Queste proposte saranno la base di discussione su cui si svolgerà l’iniziativa che vedrà la partecipazione tra l’altro di Gianfranco Gagliardi – CEO Silver Ridge Power Italia – Gruppo Amaranto, di Luca Di Domenico dell’azienda RES – Recupero Etico Sostenibile e di Nella Rescigno della Cooperativa Just Mo. Sono stati invitati a partecipare tutti i candidati all’uninominale. Hanno già dato conferma di presenza Donato D’Ambrosio, Riccardo Di Palma, Rossano Pazzagli e Alessandra Salvatore”.