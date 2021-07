La tradizione vinicola di Campomarino tra le migliori del mondo al “Concour Mondial de Bruxelles”

L’alta qualità dei nostri prodotti, la produzione vinicola, che risulta essere tra le più apprezzate a livello internazionale e che fa di Campomarino uno dei paesi del mondo con la maggior superficie dedicata alla coltivazione della vite, costituiscono un orgoglio per il nostro territorio. Nel celebre concorso internazionale che si è concluso lo scorso week end, tra i 10 mila vini provenienti da 46 Nazioni diverse, i 300 giudici internazionali presenti hanno premiato come vino rivelazione il Gironia Rosso Riserva 2013, prodotto dalle Cantine Borgo di Colloredo di Campomarino. Il vino campomarinese si è aggiudicato una delle sette Medaglie Gran Oro vinte dalla delegazione italiana, il premio più ambito della competizione.Si tratta di un Vino Rosso Doc Riserva di grande personalità e struttura ottenuto da uve Montepulciano 80% ed Aglianico 20%, raccolte dai migliori vigneti della tenuta.L’amministrazione comunale e il sindaco di Campomarino, si congratulano con le Cantine Borgo di Colloredo ed esprimono soddisfazione per la valorizzazione di un settore a cui si intende dedicare grande attenzione e riguardo.