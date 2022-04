La tradizione ed il folklore campobassano di scena al Teatro Savoia

Musica, canzoni e prosa dialettali, storia e illustrazione di costumi sul palcoscenico del Teatro Savoia.

“La tradizione popolare nel transito terreno”: questo il titolo dell’evento fortemente voluto da Rosa Socci, tutore della tradizione e del folklore di Campobasso, che ieri sera lo ha anche presentato.

Nel complimentarsi con lei, il presidente Toma ha sottolineato come l’iniziativa abbia il pregio di testimoniare il grande patrimonio identitario costituito dalle tradizioni popolari, non solo molisane. Patrimonio, un tempo, trasmesso oralmente da padre in figlio e che oggi è costantemente alimentato e tenuto in vita da artisti che propongono un repertorio tipico e caratteristico, come quello che ha animato la serata al Savoia, ottenendo l’apprezzamento del pubblico presente.