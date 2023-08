La tradizionale Sagra del Prosciutto di Matrice si farà, via alla tre giorni

Appuntamento dal 14 al 16 agosto a Santa Maria della Strada

Alla luce dei recenti risvolti giudiziari, finiti anche sulle cronache locali, che hanno riguardato il Comune di Matrice e una associazione locale (Demetra), è sorto il dubbio tra i residenti e tanti appassionati di altri comuni della regione che la tradizionale Sagra del Prosciutto, nell’ambito delle manifestazioni riguardanti la Solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo e la festa di San Rocco, non vedesse la luce quest’anno. In realtà, sottolineano dal Comune, tutte le attività connesse alle citate festività avranno luogo regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 agosto, compresa la tradizionale Sagra del Prosciutto presso la località di Santa Maria della Strada.

È stato infatti accertato nell’ordinanza di rigetto, di cui si è fatta menzione in un articolo pubblicato ieri, che nessun marchio può detenere in esclusiva l’organizzazione della festa che proseguirà, come da programma, a cura della Parrocchia San Silvestro Papa e dall’Associazione Amici di San Silvestro Papa – APS. Di seguito il programma: