La Tintilia della cantina Herero medaglia d’oro al Challenge International du Vin

E’ tra i dieci migliori vini rossi. “E’ la seconda volta che partecipiamo al concorso francese ottenendo ancora una medaglia d’oro”

La Tintilia del Molise della cantina Herero di Toro tra i migliori 10 vini rossi italiani alla 46esima edizione del concorso enologico internazionale ‘Challenge International du Vin’ che si è tenuto a Bourg (Francia). Medaglia d’oro per la Doc ‘Herero.16’ annata 2017.

Il ‘Challenge International du Vin’ è uno dei concorsi più antichi e prestigiosi a livello mondiale. Giudicato dai più autorevoli esperti e professionisti del wine business, master of wine e master sommelier, è riconosciuto a livello internazionale per l’affidabilità del loro rigoroso processo di degustazione e selezione. Sono stati degustati circa 3.200 vini provenienti da 26 nazioni.

“E’ la seconda volta consecutiva che partecipiamo al concorso francese – spiegano i responsabili della cantina Herero – ottenendo ancora una medaglia d’oro che si aggiunge a quella dell’anno scorso ottenuta con la Tintilia ‘Primaclasse’ annata 2018. Siamo onorati e felici di questo importante riconoscimento ottenuto in una competizione particolarmente selettiva considerato l’elevato numero di pregiati vini francesi dell’area di Bordeaux e della Borgogna, ma anche spagnoli e portoghesi in gara. Un riconoscimento – proseguono – che con piacere condividiamo con il territorio e in particolare con la comunità di Toro. Abbiamo dimostrato ancora una volta, e ci fa piacere che lo abbiano notato anche i francesi, che la nostra Tintilia è un vino che non ha nulla da invidiare ai grandi e blasonati vini italiani e non solo”.