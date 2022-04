La Tintilia del Molise sul podio a Lione, capitale francese della gastronomia

Alla 13esima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Concours International de Lyon 2022” che si è tenuto nell’omonima città, capitale della gastronomia e del gusto della Francia la Tintilia del Molise Doc “HERERO.16” annata 2017 della cantina Herero sale sul podio con i famosi vini francesi eporta in Molise la medaglia d’argento.

La competizione certificata ISO 9001, sostenuta da partner di rilievo tra cui Les Toques Blanches Lyonnaises, l’Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône Alpes e Metro ha visto partecipare 6767 vini provenienti da 51 nazioni, degustati da più di 1000 giurati internazionali.

La Tintilia come “racconto” di un territorio intero, veicolo di promozione internazionale di una regione. È quello che accade negli ultimi tempi grazie al paziente, faticoso e accurato lavoro della cantina Herero che ha ottenuto importanti risultati all’estero oltre che in Francia anche in Germania, Austria, Gran Bretagna, Portogallo, Giappone e sui mercati elitari della Svizzera e del Principato di Monaco. Il tutto sempre con uno sguardo rivolto alla ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale. Alla luce delle attuali problematiche energetiche internazionali, l’azienda vitivinicola ha mostrato inoltre coraggio e lungimiranza fin dalla sua nascita, attuando una politica di indipendenza energetica grazie ad un proprio impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili capace di soddisfare pienamente le esigenze dello stabilimento produttivo.

“I concorsi in terra di Francia sono particolarmente selettivi in quanto la maggior parte dei vini rossi in gara, competitor della nostra Tintilia, provengono dalle rinomate regioni della Borgogna e Bordeaux noti per la loro raffinatezza, complessità ed eleganza. I risultati fino ad ora ottenuti in ambito internazionale, con la nostra Tintilia coltivata a Toro è l’ulteriore conferma del valore del territorio molisano e della qualità dei vini di montagna” affermano i titolari dalla sede aziendale.