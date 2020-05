La testimonianza di Michele Montagano al programma di Gad Lerner

Questa sera alle 20,20 su Rai 3 Gad Lerner intervista Michele Montagano. Se ci si trova dinanzi alla necessità di compiere una scelta tra il dovere di obbedire perché le circostanze lo richiedono e disobbedire, andando per così dire controcorrente, bisogna trovare il coraggio di saper compiere un atto di ribellione anche a costo di pagare un prezzo molto alto. In fatto di disobbedienza ha molto da insegnare Michele Montagano splendido “vecchio” di 98 anni dotato di un cuore capace di palpitare amore, e gioia di vivere, proprio come quando era giovanotto, testimone tra gli ultimi sopravvissuti di quei sodati italiani appartenenti all’IMI (Militari Italiani Internati) che rifiutarono di vestire la divisa della Repubblica di Salò. Michele Montagano è il nostro “monumento vivente” così lo ha definito appena lo scorso dicembre l’ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Embling, nel momento in cui gli appuntava sul petto la Croce di Verdiestkreuz al Merito di Guerra, quale debito di riconoscenza da parte della Germania, riconoscendo al nostro concittadino la missione di non aver alimentato odio nei confronti del popolo tedesco nonostante abbia subito un dura prigionia nei campi di concentramento nazisti ma vi e più adoperandosi per incontrare i giovani delle scuole e delle università di Italia e Germania e costruire un rapporto di amicizia tra i due paesi attraverso l’esercizio della memoria.

Il programma si chiama appunto “La scelta – I partigiani raccontano “ partito già lo scorso 27 di Aprile ruota attorno alle storie e alle testimonianze dirette dei Partigiani dell’ANPI, pilastri viventi della lotta al fascismo. Ogni puntata rappresenta un viaggio nei ricordi dei Partigiani nella loro memoria autobiografica che si coniuga con quella collettiva del Paese intersecando tra loro vicende collettive e Storia mettendo in luce le scelte di vita e soprattutto di coraggio quale quella compiuta da Michele Montagano che seppe scegliere pur mettendo a rischio la propria esistenza di combattere in nome della libertà

V.T.