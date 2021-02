La testimonianza choc di una ricoverata al Cardarelli tra gli anziani che chiedevano aiuto

Una testimonianza drammatica dalla viva voce di chi ha vissuto un’esperienza terribile. E’ quella raccolta dalla Tgr Molise che ha intervistato una signora che è stata ricoverata presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso per Covid.

“Sono stata ricoverata per 12 giorni – ha detto la donna alla collega Monica Raucci – ed è stata un’esperienza terribile. Se avevi bisogno di qualcosa dovevi telefonare perché i campanelli non c’erano. Bisognava prendere il cellulare e telefonare ad un numero scritto in grande attaccato ad una finestra. Ovviamente le persone anziane non riuscivano e personalmente ho dovuto farlo per un paio di signore che avevano bisogno. Ci sono le telecamere, ma posso affermare – ha proseguito – che per tutto il tempo che sono stata ricoverata le ho viste accese solo una volta.”

Poi il racconto, ai microfoni della Rai, dell’esperienza, tragica, che l’ha segnata profondamente. “Una signora anziana non poteva telefonare e mi faceva capire che aveva sete, ma io non potevo darle da bere. Così, con la forza che aveva, si toglieva il tubo della maschera. Più volte mi sono dovuta togliere la mia maschera per andare ad aiutarla perché gli infermieri non arrivavano. Le dicevo che senza ossigeno rischiava di morire. Gli infermieri erano pochi, 4-5 al massimo, mentre c’era un solo dottore. Passavano intorno alle 6 del mattino e poi ripassavano nel pomeriggio. Io mi sono anche alzata dal mio letto, senza ossigeno, per andare a chiamarli nei corridoi, urlando loro che la signora aveva bisogno di aiuto, ma arrivavano non prima di 20 minuti, mezz’ora e allora ci pensavo io a rimetterle l’ossigeno.”

Da qui in poi il racconto della donna si fa cupo, la voce tremolante e si percepiscono le lacrime. “Il mio più grande rammarico – ha proseguito – risiede nel fatto che il giorno successivo alle mie dimissioni dall’ospedale, la signora è morta. Può essere stata una coincidenza, ma questo episodio mi ha talmente segnato che ancora oggi rivedo la scena della signora che mi chiamava per chiedere aiuto. Ovviamente – ha concluso la donna – ho chiamato la figlia della signora per raccontare quanto ho visto, non potevo tenermelo e non potevo lasciare cadere la cosa nel dimenticatoio.”