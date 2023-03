La terra trema di nuovo, altre due lievi scosse nella notte

Terremoto di magnitudo 2.1 e 3.1 si sono verificate nel territorio di Sant’Elia a Pianisi

Continua lo sciame sismico che sta interessando il Molise. Dopo la scossa di domenica e lunedì a Vastogirardi, nella notte di martedì 28 marzo, altre che scosse si sono verificate in provincia di Campobasso nella zona di Sant’Elia a Pianisi.

La prima, di 2.1 gradi della scala Richter, si è verificata a mezzanotte e 23 minuti con una profondità di 22.9 chilometri.

La seconda, invece, di magnitudo 3.1 gradi della scala Richter si è verificata alle 02.20 della notte ad una profondità di 17.3 chilometri sempre in territorio di Sant’Elia a Pianisi.

Nei giorni scorsi altre scosse si erano verificate sempre in provincia di Campobasso per un piccolo sciame sismico che, in alcuni casi, è stato avvertito dalla popolazione.

Nessun danno, invece, si è verificato a palazzi e strutture.