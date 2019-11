La terra trema ancora: terremoto in Grecia avvertito in tutto il sud Italia

Magnitudo 6.8 della scala Richter a 10 chilometri di profondità vicino all’isola di Zante. Rischio moderato di tzunami

E’ stato avvertito anche in tutto il sud Italia il terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter che si è verificato questa notte, 27 novembre, attorno all’una in Grecia. Epicentro del terremoto nello Ionio, più precisamente a 25 chilometri a sud Ovest dell’isola di Zante con una profonditàdi circa 10 chilometri. Il terremoto avvenuto questa notte in prossimità di Zante, in Grecia, ha causato danni al porto della stessa isola ma risulta ancora funzionante. Alcuni edifici sull’isola sono stati danneggiati, ma la maggior parte delle abitazioni ha retto senza particolari problemi al terremoto e risulta intatta. Danni anche nel Peloponnese, a Pyrgos, dove è crollato il muro di una chiesa, mentre risulta che due persone siano rimaste ferite in seguito al sisma, anche fortunatamente in misura lieve. Il sisma è stato nettamente avvertito anche nell’Italia meridionale, con paura e molte segnalazioni. Si tratta di un evento sismico molto intenso, si legge su ansa.it, e la vicinanza dell’epicentro all’isola di Zante fa temere che vi possano essere stati dei danni anche importanti. Non è da escludere che in seguito al sollevamento del fondo marino si possa verificare anche un piccolo tsunami anche se la percentuale di rischio secondo INGV sarebbe moderata. Si tratta di un terremoto importante che arriva a poche ore di distanza da quello che ha devastato l’Albania e per il quale si è mossa anche la Protezione Civile molisana. Un gruppo di volontari della Misericordia di Termoli è partito alla volta dell’Albania poche ore prima della scossa di terremoto arrivando sul posto attorno alle 7 di questa mattina.