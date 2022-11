La terra di Rudolph: la magia del Natale nel borgo di Cerro al Volturno

di Marika Galletta

Il 26 novembre aprirà la “LA TERRA DI RUDOLPH” a Cerro al Volturno, un villaggio di Babbo Natale tutto da scoprire dalle ore 15 fino alle ore 22, con il patrocinio dell’Associazione La Squadra del Cuore ETS.

Uno dei borghi più caratteristici di Cerro al Volturno, Piano D’Ischia, nelle pertinenze del Palazzo Farrocco, diventerà un vero e proprio villaggio, abitato dagli elfi che accompagneranno i bambini in tante attività dedicate al Natale.

Il Palazzo diventerà la casa di Babbo Natale ed il parco darà luogo ad un villaggio tutto da scoprire illuminato da tante luci colorate e decorazioni a tema per la gioia dei grandi e dei piccini. Aperto tutti i fine settimana fino al 18 dicembre e dal 19 al 31 dicembre sarà invece aperto tutti i giorni.

Il villaggio di Rudolph avrà una mappa, sei zone da scoprire e da vivere. La casa di Babbo Natale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine ed incontrare Babbo Natale di persona. La zona foto con luminarie 3d, le cantine di Mamma Natale dove poter gustare i suoi biscotti ed il vin brulet, la zona elfi che intratterrà all’insegna della creatività e della ludicità ed ancora la zona leccornie con tante ghiottosità. Non mancherà la chiesa allestita con un presepe per non dimenticare il vero significato del Natale. A seguire, il mercatino di Natale. Ed infine l’angolo ristoro allestito per l’occasione, dove riscoprirete lo spirito del natale con giochi di società, attività ludiche di gruppo e tanto altro ancora all’insegna della condivisione e dell’unione con l’immancabile tombolata.

Inoltre, sarà possibile soggiornare nella casa di Babbo Natale, una stanza sarà allestita ad hoc per l’occasione, per vivere un’esperienza unica ed emozionante, fuori al comune.

La Terra di Rudolph invita tutti a scoprire la magia del villaggio incantato di Babbo Natale a Cerro al Volturno a partire dal 26 Novembre.