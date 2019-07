La Termoli Sotterranea che incanta i turisti: boom di presenze in città

REDAZIONE TERMOLI

Grande successo per la Termoli Sotterranea, le visite guidate organizzate in occasione dell’inaugurazione dell’Agorà 2019, la manifestazione organizzata dalla Diocesi di Termoli-Larino. In tanti hanno partecipato all’apertura dell’Agorà 2019 della Diocesi di Termoli-Larino che ha previsto la visita della Termoli Sotterranea. Accompagnati dai volontari dell’associazione culturale Pietrangolare residenti e turisti sono stati protagonisti di un percorso suggestivo e ricco di storia. Una visita speciale perché il ricavato del biglietto sarà destinato alla realizzazione di una Borsa lavoro. C’è ancora tempo per visitare Termoli Sotterranea, considerando che il percorso sarà fruibile anche nella giornata di domani, venerdì 5 luglio, dalle 18.30 alle 22.30 sempre nell’ambito dell’Agorà diocesana e poi nelle giornate previste sulla pagina Facebook “Termoli Sotterranea”. Grazie a tutti per la partecipazione!