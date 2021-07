“La Termoli-San Vittore si farà”, parola di Toma

A margine dell’inaugurazione della bretella che costeggia il Viadotto Molise II che si è tenuta questa mattina, il presidente Toma ha parlato anche del potenziamento di altre infrastrutture e in particola modo della Termoli-San Vittore.

“Su questo argomento stiamo ragionando da mesi e ne ho parlato più volte con il ministro Carfagna che mi ha assicurato un finanziamento particolare per avviare i primi due lotti di questa strada che è fondamentale per lo sviluppo di questa regione. L’Anas è pronta, dobbiamo solo convogliare questo finanziamento attraverso il ministro per il Sud.

Sarei felice – ha chiosato Toma – di concludere il mio mandato avviando i primi due lotti della Termoli – San Vittore.”

IN ALTO L’INTERVISTA AL PRESIDENTE TOMA