“La Termoli che Mi piace”, parte il contest per far conoscere la città

L’obiettivo è quello di veicolare l’immagine di Termoli via social per promuovere e far conoscere la città adriatica attraverso le fotografie dei partecipanti. Si chiama La Termoli che “Mi piace” ed è il contest fotografico voluto dall’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo del Comune di Termoli in collaborazione con il Comitato dei Commercianti costituitosi qualche mese fa. L’intento è veicolare l’immagine di Termoli via social proprio per promuovere e far conoscere la città adriatica attraverso le fotografie dei partecipanti. Per il contest è stata aperta una pagina Facebook “La Termoli che mi piace” dove, attraverso i “like”, saranno proprio gli utenti a votare le immagini più belle. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 30 giugno, in conferenza stampa dall’assessore Michele Barile alla presenza del dirigente Carmela Cravero e di Mattia Torraco che ha realizzato le grafiche del contest. Due le categorie in concorso, la prima riservata ai residenti e la seconda per i turisti. Per la categoria “Resident” sono previsti tre premi. Il primo, un buono spesa di 250 euro da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, il secondo premio, un buono da 150 euro e il terzo da 10 euro. Per la categoria “Tourist”, il primo premio è costituito da un week end in b&b più una vena e un aperitivo per due persone. Il secondo premio, un week end in b&b e una cena per due persone. Il terzo premio, un week end in b&b e un aperitivo per due persone.

Per il modulo di iscrizione e il regolamento è possibile consultare il seguente link: http://www.comune.termoli.cb.it/contest-fotografico.html