La termolese Morena Marangi tra i 100 giudici di ‘All together now’

REDAZIONE TERMOLI

Il suo volto tra quello dei 100 giudici del nuovo appuntamento Mediaset ‘All together now’ non è di certo passato inosservato. Stiamo parlando della brava e bella Morena Marangi, la vocalist termolese che è entrata a far parte dello star system nazionale. Morena, infatti, è nel panel composto da esperti del settore come cantanti, musicisti, dj, produttori, critici per giudicare i concorrenti che salgono sul palco per cantare. Brillante, con una voce unica e bellissima, Morena da molto tempo muove i suoi passi all’interno del mondo dello spettacolo grazie alla sua passione verso il canto che ha coltivato fin dalla tenera età e sotto lo sguardo amorevole di mamma Antonella. Ultimamente, oltre ad essere presente sul piccolo schermo e a girare l’Italia in lungo e in largo per i club più prestigiosi, Morena Marangi si è anche cimentata al cinema con Jerry Calà che l’ha scelta per il suo ultimo film ‘Odisseanell’Ospizio’. Una ragazza camaleontica artista a tutto tondo, orgoglio della nostra terra.