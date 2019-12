La termolese Morena Marangi torna a “All Together Now”

REDAZIONE TERMOLI

Il 4 dicembre torna su Canale 5 il fortunato show musicale All Together Now. Il programma, che ha fatto registrare un grandissimo successo di consensi nella scorsa stagione, sarà condotto nuovamente da Michelle Hunziker con J-Ax e sarà trasmesso, in prima serata, da mercoledì, come annunciato anche dalla stessa conduttrice attraverso la sua pagina di Instagram. Ebbene tra le riconferme all’interno del Muro dei 100 giudici, c’è la bella notizia della riconferma della termolese Morena Marangi. La vocalist termolese anche quest’anno sarà nell’incredibile giuria presieduta da J-Ax e composta da 100 personaggi, cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo che giudicheranno i concorrenti dello show musicale.