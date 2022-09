La termolese Francesca Capone in Finale a Miss Universe Italy

Le 20 finaliste, in rappresentanza di tutte le Regioni, si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe

Tutto pronto per la finale nazionale di Miss Universe Italy 2022, contest che com’è noto, si svolgerà a Canosa di Puglia domenica 18 settembre, all’interno della splendida cornice de “Lo Smeraldo”.

Le 20 finaliste, in rappresentanza di tutte le Regioni, si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe.

Le finaliste di Miss Universe Italy 2022

Grazie alla collaborazione con la Fourvent Agency rappresentata da Camillo Del Romano saranno ben 5 modelle rappresentate a contendersi il titolo nazionale fra le 20 finaliste in gara i loro nomi sono: per l’Abruzzo Francesca Persiani 22 anni di Giulianova (Te), per la Basilicata Giada Pelusi 19 anni di Atri (Te), per il Molise Francesca Capone 22 anni di Termoli, per le Marche Alissa Polizzi 21 anni di Macerata (Mc), per la Liguria Elena Izzo 19 anni di Sarnico.

Le altre miss rappresentate per regioni sono: per la Calabria Hiba Missaoui 19 anni, la Campania è rappresentata da Ginevra Pianelli 20 anni, l’Emilia Romagna da Domiziana Cappa 24 anni, il Friuli Venezia Giulia da Chiara Davanzo 23 anni, il Lazio da Giulia Zangrilli 20 anni, per la Lombardia Sofia Ferraris 21 anni, per il Piemonte c’è Manuela Noaro 20 anni, la Puglia sarà rappresentata da Swami Dinoia 22 anni, la Sardegna da Sofia Monetti 26 anni, la Sicilia da Michela Russo 27 anni, la Toscana da Vanessa Spoto 21 anni, il Trentino Alto Adige da Virginia Stablum 24 anni, l’Umbria da Agnese Quattranni 24 anni, la Valle D’Aosta da Aurora Larghi 20 anni, il Veneto da Gabriella Bonizzardi 19 anni.

Conosciamo meglio Francesca Capone

In rappresentanza del Molise la 22enne Francesca Capone di Termoli la bella mora di 172 cm di altezza, neolaureata in economia e management a Parma e pronta per iniziare la magistrale in Trade e Consumer Marketing, la sua più grande passione è la danza, in particolare i latini americani, attratta da sempre dal mondo della moda e dello spettacolo e spera un giorno di entrare a farne parte, oltre che al sogno per il mondo del cinema e già dai prossimi mesi inizierà anche un percorso cinematografico con l’AssoE20 produzioni ed una partecipazione alla prossima produzione cinematografica della stessa produzione. Per ora si concentra alla finale di domenica e cercherà di rappresentare al meglio il suo titolo di “Miss Universe Molise”.

Miss Universe Italy 2022è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale. Bellezza e non solo quella. Il concorso infatti punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati. Eleganza ed innovazione che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata del beauty contest.

Di fatto è un’organizzazione globale ed inclusiva che celebra le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe consente alle donne di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.

Alla finale italiana, in programma il prossimo 18 settembre, parteciperanno 20 concorrenti, ognuna di loro rappresenterà una regione della penisola. Tra gli ospiti dell’evento e membri della commissione giudicante ci saranno volti noti dello spettacolo ed influencer professionisti.

A presentare lo show della finale nazionale sarà da Daniele Battaglia, personaggio eclettico che conduce con grande successo insieme a Diletta Leotta, “105 Take Away”. Al suo fianco ci sarà Stephanie Bellarte, nota influencer già protagonista della trasmissione di Italia1 La “Pupa e il Secchione”. Tra gli ospiti già confermati dello show Viviana Vizzini Miss Universe Italy 2020, Daniele Si Nasce vincitore dell’edizione 2022 di Tali e Quali su Raiuno e l’attore e comico Alessandro Politi.