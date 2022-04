La termolese Alessia Iuliano tra i 100 illustratori del volume ‘Solo Illustrazione’￼

È in pre-ordine dal quattro aprile e lo sarà fino al 4 maggio il secondo volume della collana SOLO ILLUSTRAZIONE edita dalla realtà editoriale indipendente Psicografici Editore – casa Editrice romana dagli alti ideali e impegnata in ambiziosi progetti.

Uno di questi progetti è proprio lo scouting di artisti dal grande potenziale, per dar loro la visibilità che meritano in un mondo, quello attuale, spesso fagocitato da meccanismi che non premiano il talento ma piuttosto favoriscono chi ha le conoscenze giuste al momento giusto, limitando la visibilità di molti – altrettanto validi – artisti.

È il caso di Alessia Iuliano, termolese di nascita, già impegnata da tempo in ambito artistico sul territorio nazionale come autrice di alcune raccolte in versi.Alessia Iuliano, diplomatasi lo scorso settembre in Illustrazione e Comunicazione Visiva in una delle più prestigiose accademie italiane, la Scuola Internazionale di Comics di Torino, è stata contattata dalla casa editrice Psicografici Editore per essere inserita proprio nel secondo volume dedicato all’Illustrazione italiana contemporanea. Una raccolta eterogenea, che non pone limiti alla creatività e promuove il bello in tutte le sue sfaccettature e soggettività. Un libro che accoglie 100 illustratori e tra questi proprio la nostra giovanissima concittadina per celebrare il loro impegno e la loro passione. Il volume (https://psicograficieditore.com/shop/libri/solo-illustrazione-2/) potrà essere acquistato in prevendita con il 20% in meno sul prezzo di copertina, utilizzando il codice sconto SOLOILLU167.

Queste le tavole contenute nel volume, realizzate mixando sapientemente diverse tecniche – grafite, acrilici e post produzione digitale – da Alessia Iuliano.

Trattasi di due personalissime interpretazioni realizzate dalla giovane artista rispettivamente di Cappuccetto rosso e Cenerentola. Uno sguardo Pop e contemporaneamente lirico quello della Iuliano, che ci offre due volti angelici, malinconici, in grafite e una cornice dinamica dove i virtuosismi delle materiche pennellate di colore sostituiscono la realtà conosciuta con un pattern cromatico dai connotati decisamente moderni!